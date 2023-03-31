Російський робот "Маркер" отримав систему ПТРК: чи загрожує це танкам ЗСУ

За словами Дмитра Рогозіна, на робота встановили одразу чотири модулі "Корнет".

Related video

Колишній глава Роскосмосу, а тепер радник із технічної частини окупаційних військ Росії Дмитро Рогозін опублікував у своєму телеграм-каналі відео з випробуванням робота "Маркер". За його словами, на платформу робота встановлено відразу чотири ПТРК "Корнет".

Про "Маркер" Фокус неодноразово писав, а ось із системою "Корнет" наші читачі ще не знайомі. ПТРК "Корнет" розробили тульські зброярі й цей комплекс призначений для знищення танків та іншої бронетехніки. Причому, як запевняють розробники, він може пробити навіть композитну броню. До того ж, "Корнет" впорається навіть з гелікоптерами або швидкими човнами.

Найпоширеніша модифікація "Корнет-Е" може стріляти на 5,5 км Фото: Телеграм

Озброєння "Корнета" складається з ПТКР з двома кермами, що розкриваються, в передній частині та чотирма розкладними крилами у хвостовій частині. Управління ракетою здійснюється лазерним променем, що сприяє високій точності влучення і захисту від перешкод. Причому систему "Корнет" можна розмістити не тільки на роботизованій платформі типу "Маркера", а ще на верстаті-тринозі, бронемашині, танку або гелікоптері. Пусковий пристрій має оптико-електронну систему наведення з денним і нічним каналами, а також автоматичне захоплення та супровід цілі.

Пусковий пристрій має оптико-електронну систему наведення з денним та нічним каналами, а також автомат захоплення та супроводу цілі Фото: Телеграм

Що стосується дальності, то за заявою розробників найпоширеніша модифікація "Корнет-Е" може стріляти на 5,5 кілометрів. Найбільш далекобійна модифікація — "Корнет-Д". Вона здатна підбити ціль на відстані до 10 кілометрів за допомогою головки самонаведення.

ПТРК "Корнет" — не найсвіжіша, але перевірена технологія росіян. З 1998 року він встиг пройти випробування у бою в Чечні, Іраку, Лівані, Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху. Росіяни стверджують, що за його допомогою вдавалося підбивати навіть американські танки Абрамс та ізраїльські танки Меркава.

Втім, поки що невідомо, скільки роботів "Маркер" із системою "Корнет" російські окупанти відправлять в Україну. Рогозін раніше говорив про відправлення самих "Маркерів", але на фронті їх так і не бачили.

Раніше Фокус писав, що Рогозін залякує росіян українськими дронами.