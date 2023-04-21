Росіяни обіцяють відправити в Україну "розумних" бойових роботів: чим вони загрожують ЗСУ

Команда айтівців намагається навчити нейромережу відрізняти військових від цивільних та впізнавати різні типи бойової техніки. Вони припускають, що машина може "збожеволіти" через помилки.

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Розробники з Росії обіцяють найближчого літа відправити на війну в Україну автономних бойових роботів під управлінням штучного інтелекту. Про це російському сайту URA.ru заявив стартапер Петро Кривожихін із групи волонтерів, яка займається створенням "розумної" зброї.

За його словами, зараз команда розробляє нейромережу для розпізнавання цілей. Вони хочуть, щоб ШІ навчився визначати людей, автомобілі, бронетранспортери та інші об'єкти, а також розрізняти військових та цивільних, різні типи техніки та вразливі місця у них.

"Відпрацьовуємо за кожним завданням. З автономною поведінкою бойових роботів складніше, але ми рухаємося", — повідомив Петро Кривожихін.

Перші робочі прототипи гурт "сподівається" створити до початку літа. Як запевняє Петро Кривожихін, нейромережа вже готова виконувати деякі завдання, але все ще потребує подальшого навчання. Запрограмувати автономного бойового робота дуже складно, і в цій справі є велика ймовірність помилок.

"Є багато технічних нюансів: щоб дрон не божеволів, щоб не плутав верх-низ, не врізався в дерево, не падав у річку. Він же аналізує ситуацію самостійно, ним ніхто не керує", — визнав розробник.

Він додав, що команда працює окремо від держави, але вже хоче роботизувати російські танки. На думку Петра Кривожихіна, ЗС РФ потрібно більше таких роботів, як Маркер, при цьому вони повинні запускати безпілотні літальні апарати.

У вересні 2022 року з'явилася інформація, що росіяни збирають бойових роботів "Маркер" для ведення війни в Україні. Ці бойові машини є безпілотною гусеничною платформою, на яку встановлюються камери та різні види озброєння. Розробники запевняють, що робот може розпізнавати об'єкти завдяки "машинному зору" та штучному інтелекту.

У січні 2023 року в Росії заявили про відправку роботів "Маркер" на Донбас. Колишній глава Роскосмосу запевняє, що він зможе знищувати західні танки Abrams та Leopard.

Нещодавно з'явилася інформація, що на бойових роботах "Маркер" встановили системи ПТРК "Корнет". Вони запускають ракети зі складними крилами, які наводяться лазерним променем.