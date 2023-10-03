Очередной удар по Китаю: США предупредили о введении новых санкций на ИИ и процессоры

Эксперты опасаются, что из-за очередных ограничений глава Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Китай о своих планах в начале октября обновить правила, ограничивающие поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства чипов в страну. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

По его словам, обновление направлено на то, чтобы усилить ограничения доступа к большему количеству инструментов для производства процессоров в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также на закрытие некоторых лазеек в ограничениях на экспорт чипов искусственного интеллекта. Ограничения, введенные в октябре прошлого года, были направлены на предотвращение использования американских технологий для усиления китайской армии, отрезав ей доступ к передовым чипам искусственного интеллекта и ограничив ее способность импортировать самые сложные инструменты для производства чипов из Соединенных Штатов.

Источник добавил, что официальные лица США донесли новую информацию китайским коллегам несколько недель назад, но не стал раскрывать детали. Министерство торговли отказалось от комментариев агентству, а бывший чиновник Белого дома Питер Харрелл подчеркнул, что он не знает, предупреждала ли администрация США Китай о новых правилах. По его мнению, если бы американские власти послали такое сообщение, это стало бы "своего рода переломным моментом", поскольку администрация Байдена пытается избежать ситуации, когда КНР "неправильно поймет сигналы Вашингтона" перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, запланированного на ноябрь. В Белом доме добиваются присутствия Си Цзиньпина на саммите, но очередные технологические санкции могут поставить под угрозу участие главы Китая в мероприятии.

Напомним, США, Нидерланды и Япония, которые вместе контролируют лучшее в мире литографическое оборудование для разработки процессоров и микросхем, договорились о совместных санкциях против КНР. И хотя нидерландская компания ASML выступает за смягчение санкций, но отказаться от участия в давлении на Китай не может, ведь в ее оборудовании присутствуют критически важные компоненты из США, как уже сообщило агентство Reuters.

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