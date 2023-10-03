Внешняя видеокарта GPD G1 превратит любой ноутбук в игровой: насколько она мощная (видео)

Энтузиасты протестировали новинку и выяснили, что она не только помогает с играми, но и служит удобной док-станцией, расширяя количество доступных портов.

Японские любители технологий проверили на производительность внешнюю видеокарту GPD G1, которая, как обещает производитель, способна сделать из обычного офисного ноутбука настоящую игровую станцию. Об этом пишет PC Watch.

Внешняя видеокарта — идея не новая, но раньше подобные устройства не могли сравниться с полноценными дискретными видеокартами и игроманы были разочарованы. Технологии не стоят на месте и компания GPD из Гонконга представила свою модель, которая больше походит на док-станцию, чем на видеокарту. Однако, кроме полезных портов, которые увеличат количество подключаемых внешних устройств к вашему ноутбуку, эта коробочка содержит в себе мобильную версию видеокарту Radeon RX 7600M XT, оснащенную 8 ГБ памяти GDDR6, а производительность, как утверждается, близка к мощной GeForce RTX 3070.

Технические характеристики GPD G1 Фото: GPD

Еще одним преимуществом GPD G1 является компактность — внешний модуль видеокарты можно носить с собой буквально в кармане (если он достаточно просторный, конечно). Легкий блок расширения графического процессора весом 867 г и размерами 225 x 111 x 30 мм обойдется любителям игр в $700.

Бенчмаркинг (цифровые тесты производительности), проведенный тест, показывает, что внешняя видеокарта на основе Radeon RX 7600M XT ничуть не уступает "полноценной" встраиваемой в корпус ПК GeForce RTX 3070. Более того, в некоторых играх она даже обгоняет соперника, хотя иногда и проигрывает в отдельных приложениях. В любом случае FPS (количество кадров в секунду) никогда не опускался до минимально комфортного значения в 30 кадров в секунду.

Сравнение GPD G1 на основе мобильной Radeon RX 7600M XT и "десктопной" GeForce RTX 3070 Фото: GPD

Тесты экспертов из PC Watch показали, что в тесте Final Fantasy XV Windows Edition ноутбук набрал скромные1373 балла без подключения к GPD G1, а при подключении производительность сразу увеличилась на 590% до 8900 баллов. Тестовый показатель Blue Protocol также вырос с 2319 — "ниже минимальных требований к оборудованию" — до 11 937 — "отлично".

В играх GPD G1 показывает прекрасный прирост производительности Фото: PC Watch

Затем последовало тестирование с использованием PCMark 10 и PCMark 10 Extended, чтобы продемонстрировать, какой эффект может иметь добавление GPD G1 в более повседневных офисных условиях. Результаты выросли на 17% для первого и на 51% для второго – демонстрируя, что влияние этого конкретного внешнего графического процессора было значительным.

Кроме удивительных игровых возможностей эксперты отметили, что GPD G1 обеспечивает не только повышение производительности, но и служит док-станцией, что делает модель идеальным дополнением к лучшим на сегодняшний день бизнес-ноутбукам, многим из которых не хватает ряда возможностей подключения, необходимых корпоративным пользователям. Помимо графического процессора Radeon RTX, в комплект поставки устройства входят три порта 3.2 USB-A 3.2, устройство для чтения карт SD, два порта DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.1, а также порт OCuLink и один порт USB 4.0.

Обзор внешней видеокарты GPD G1

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