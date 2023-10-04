ЕС наносит удар по Китаю: лишает полупроводников, квантовых вычислений и биотехнологий

В списке из десяти пунктов есть четыре самых важных технологии, которые Евросоюз собирается "охранять" сильнее всего.

Европейская комиссия опубликовала список важнейших технологий, которые необходимо защитить от геополитических соперников (прежде всего Китая), для укрепления собственной экономической и военной безопасности. Об этом пишет издание Politico.

Хотя Китай прямо не упоминается в документе, источники, знакомые с этим вопросом, сообщили изданию, что ситуация с Китаем похожа на упоминание Волдеморта в книгах о Гарри Поттере, но с привязкой к ЕС — "Это та страна, название которой нельзя произносить".

Документ, подготовленный руководителями департаментов цифровых технологий, обороны и торговли послужит основой для инструмента контроля за исходящими инвестициями и экспортом. Список состоит из 10 технологий, применение которых варьируется от потенциальных нарушений прав человека до военных роботов, квантового превосходства, генетической модификации и космоса. Сообщается, что Комиссия считает, что четыре пункта особенно следует соблюдать и не допускать попадание этих технологий в Китай. Вот эти пункты:

передовые полупроводниковые технологии (микроэлектроника, фотоника, высокочастотные чипы, оборудование для производства полупроводников);

технологии искусственного интеллекта (высокопроизводительные вычисления, облачные и периферийные вычисления, анализ данных, компьютерное зрение, языковая обработка, распознавание объектов);

квантовые технологии (квантовые вычисления, квантовая криптография, квантовая связь, квантовое зондирование и радары);

биотехнологии (методы генетической модификации, новые геномные методы, генный драйв, синтетическая биология).

Остальные шесть технологий — это расширенные возможности подключения и навигации, передовые сенсорные технологии, космические и технологии двигателей, энергетические технологии (включая термоядерный синтез и водород), робототехника и автономные системы, производство и переработка передовых материалов.

Глава промышленности ЕС Тьерри Бретон заявил, что Европа "адаптируется к новым геополитическим реалиям, подводит итог эпохе наивности и действует как настоящая геополитическая сила".

По мнению издания The Next Web, хотя ни ЕС, ни США, скорее всего, не добьются независимости от Китая, нужно делать все возможное, что бы обеспечить себе технологический суверенитет. Сегодня мировая индустрия микросхем во многом зависит от одной компании — тайваньской TSMC. Здесь производится около 60% компьютерных чипов в мире, причем около 90% самых современных.

Несмотря на нарастающую агрессию со стороны Китая, которая считает Тайвань сепаратистским и стремится вернуть "в родную гавань", дело не обязательно дойдет до войны. Вполне возможно, что Китай продвинет своих марионеток в правительство Тайваня на каких-нибудь выборах и курс острова кардинально изменится, оставив Запад без возможности массового производства микроэлектроники.

Ранее Фокус сообщал, что Китай вводит санкции против военных производителей Lockheed Martin и Northrop Grumman. Санкции предусматривают запрет на импорт и экспорт продукции этих крупнейших производителей вооружений и военной техники.