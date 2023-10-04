Ползают, плавают и карабкаются: особые морфинговые роботы будут спасть людей (видео)

Ученые считают, что машины будут успешнее выполнять свои важные миссии, имитируя движения животных и насекомых.

Исследователи из Университета штата Колорадо разработали трех морфинговых (повторяющих движения живых существ) роботов, которые могут изменять свое тело и ноги по мере необходимости, чтобы лучше ползать, карабкаться или плавать по труднопроходимой местности. Об этом сообщает портал Tech Explore.

В своей опубликованной научной работе исследователи подчеркивают, что их роботы благодаря копированию поведения живых существ могут гораздо успешнее перемещаться по сложным поверхностям. Доцент Цзянго Чжао, возглавивший исследовательскую группу, отмечает, что эти роботы сделаны из материалов, которые могут становиться мягкими или жесткими при изменении температуры и способны двигаться без необходимости использования громоздких энергетических систем, таких как магнитные катушки. Это делает их более универсальными и лучше оснащенными, чтобы потенциально помочь людям в поиске выживших в труднодоступных местах после стихийных бедствий.

"Наша встроенная схема морфинга использует легкую искусственную мышцу, похожую на человеческую мышцу, и она сокращается при подаче электричества, — сказал он. — Встраивая эти искусственные мышцы в позвоночник робота или в его кожу, мы можем добиться различных типов форм. В целом этот подход открывает многообещающий путь к разработке роботов, которые могут перемещаться и работать в сложных условиях".

Этот робот можеть садиться на шпагат, чтобы пролезсть в узкую щель Фото: Университет штата Колорадо

В статье представлены три различные схемы морфинга роботов. Первая конструкция представляет собой захват, который может определять и корректировать свою форму, чтобы лучше захватывать предметы. Другой — четвероногий робот, который может расплющиваться, чтобы пролезть через отверстия, или ухватиться за выступ, чтобы перебраться через щели. Последний робот может менять форму и положение ног, чтобы легко переключаться с ходьбы по суше на плавание в воде. По словам Чжао, все три системы могут трансформироваться по требованию, и при необходимости процесс можно обратить вспять.

Теперь команда приступит к совершенствованию систем и изучению способов сделать этих роботов более независимыми в своей деятельности. Сейчас системы управляются дистанционно, но Чжао предвидит время, когда они смогут работать самостоятельно, решая, какая форма или морфология будут лучше. Для этого инженеры хотят оснастить роботов датчиками камер, чтобы роботы могли "видеть" препятствие и быстрее решать, как способом его нужно преодолеть.

Вот что умеют морфинговые роботы

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ создал уникального робота и "обогнал" эволюцию. В будущем ИИ сможет придумывать крохотные машины, которые будут лечить людей или пробираться в самые трудные места для ремонта, уверены ученые.