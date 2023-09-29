В Японии массово устанавливают кошмарных роботов-волков: для чего они созданы (видео)

Японцы все чаще становятся жертвами нападения медведей и такой робот должен охранять поселения и города от присутствия хищников.

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В Японии повсеместно стали устанавливать страшных роботов-волков, которые нужны для отпугивания медведей, проникающих в села в поисках еды. Об этом пишет Digitaltrends.

Впервые в качестве эксперимента подобный механизм установили пару лет назад на острове Хоккайдо, где медведи стали часто заходить в местный городок в поисках съестного. По словам Сюдзи Сасаки, директора Wolf Kamuy, компании, отвечающей за продажу и обслуживание механических волков, робот прекрасно справился с задачей и напрочь отбил у местных косолапых желание приближаться к людям. Теперь этих страшных роботов стали закупать в разные уголки Японии, ведь за последнее время в стране уже зафиксировано 57 случаев нападений медведей на людей. Они страдают от нехватки лесной еды и часто пробираются в поселения людей в поисках припасов.

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Робота-волка нельзя назвать чем-то выдающимся в сфере робототехники. Он не преследует свою добычу и не оснащен искусственным интеллектом. Робота фиксируют в нужном районе на платформу и он страшными воплями, визгливыми звуками и вращающейся головой отпугивает животных. У робота имеется датчик движения, а визги из громкоговорителей слышны на расстоянии более чем в километр. Когда робот-волк распознает движущийся объект на расстоянии 30 метров, его глаза начинают светиться благодаря светодиодам, а из динамиков разносится вой, усиливая пугающий эффект.

Громкость может достигать максимум 90 децибел. Причем, чтобы медведи не привыкали к одному и тому же звуку, инженеры оснастили робота набором из 60 разновидностей аудиофайлов, включая лай собаки, голос охотника и выстрелы.

Робот функционирует полностью автономном и берет энергию из солнечных панелей, установленных рядом с ним. Эту модель японцы активно заказывают у производителя и устанавливают вблизи таких мест, как поля для гольфа, шоссе и свинофермы, ведь робот отгоняет не только медведей, но и кабанов, и даже непрошенных людей, которые пугаются такого страшного "охранника".

Вот как отпугивает медведей робот-волк

Ранее Фокус рассказывал, что ученые создали миниатюрных роботов, способных обеспечить тишину в самой шумной обстановке. Микрофоны собирают звук с разных точек, а искусственный интеллект распределяет аудиопотоки. Благодаря этому люди смогут спокойно работать или беседовать, не отвлекаясь на окружающий шум.