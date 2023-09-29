В Японії масово встановлюють кошмарних роботів-вовків: для чого вони створені (відео)

Японці дедалі частіше стають жертвами нападу ведмедів, і такий робот має охороняти поселення та міста від присутності хижаків.

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В Японії повсюдно стали встановлювати страшних роботів-вовків, які потрібні для відлякування ведмедів, що проникають у села в пошуках їжі. Про це пише Digitaltrends.

Вперше як експеримент подібний механізм встановили кілька років тому на острові Хоккайдо, де ведмеді стали часто заходити в місцеве містечко в пошуках їстівного. За словами Сюдзі Сасакі, директора Wolf Kamuy, компанії, що відповідає за продаж і обслуговування механічних вовків, робот прекрасно впорався із завданням і геть відбив у місцевих клишоногих бажання наближатися до людей. Тепер цих страшних роботів стали закуповувати в різні куточки Японії, адже останнім часом у країні вже зафіксовано 57 випадків нападів ведмедів на людей. Вони потерпають від нестачі лісової їжі та часто пробираються в поселення людей у пошуках припасів.

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Робота-вовка не можна назвати чимось видатним у сфері робототехніки. Він не переслідує свою здобич і не оснащений штучним інтелектом. Робота фіксують у потрібному районі на платформу, і він страшними криками, верескливими звуками й головою, що обертається, відлякує тварин. У робота є датчик руху, а верески з гучномовців чути на відстані понад кілометр. Коли робот-вовк розпізнає рухомий об'єкт на відстані 30 метрів, його очі починають світитися завдяки світлодіодам, а з динаміків лунає виття, посилюючи лякаючий ефект.

Гучність може досягати максимум 90 децибелів. Причому, щоб ведмеді не звикали до одного й того самого звуку, інженери оснастили робота набором із 60 різновидів аудіофайлів, включно з гавкотом собаки, голосом мисливця і пострілами.

Робот функціонує повністю автономно і бере енергію із сонячних панелей, встановлених поруч із ним. Цю модель японці активно замовляють у виробника та встановлюють поблизу таких місць, як поля для гольфу, шосе та свиноферми, адже робот відганяє не лише ведмедів, а й кабанів, і навіть непрошених людей, які лякаються такого страшного "охоронця".

Ось як відлякує ведмедів робот-вовк

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили мініатюрних роботів, здатних забезпечити тишу в найгаласливішій обстановці. Мікрофони збирають звук з різних точок, а штучний інтелект розподіляє аудіопотоки. Завдяки цьому люди зможуть спокійно працювати або розмовляти, не відволікаючись на навколишній шум.