Армія випробовує бойових робо-псів, озброєних гвинтівками і карабінами: навіщо вони потрібні
Автономні роботи зі зброєю можуть з'явитися на полі, але військовим ще належить усунути багато проблем, зокрема "етичних".
Армія США активно випробовує роботизовані платформи, які найбільше відомі як робо-пси, розповідає портал Military. Автономні "чотирилапі" платформи оснащують різною стрілецькою зброєю, щоб подивитися, наскільки такі роботи придатні для ведення ближнього бою з противником.
Бхаванджот Сінгх, старший науково-технічний менеджер Армійського командування з розвитку бойових можливостей (DEVCOM), вперше розповів про можливе оснащення чотириногого безпілотного наземного транспортного засобу Vision 60 (Q-UGV) виробництва Ghost Robotics армійською гвинтівкою Next Generation Squad Weapon. Військові стверджують, що вже експериментували зі встановленням карабіна M4A1 на робо-пса Q-UGV. Але випробування нової гвинтівки Sig Sauer XM7 стали новим досягненням у використанні безпілотних роботів.
"Унікальна здатність собаки полягає в здатності долати різні типи місцевості, якими колісні транспортні засоби можуть не пройти", — заявив Сінгх на зустрічі з американськими законодавцями.
Представник DEVCOM Тім Райдер повідомив журналістам порталу, що армійське командування продовжує вивчати можливості взаємодії людини з машиною, попередивши водночас, що розробка прототипу не означає, що озброєні роботи-собаки дуже скоро з'являться у військах.
"Хоча демонстрації передових технологій — у цьому випадку, пов'язаних із бойовою зброєю наступного покоління і безпілотними наземними транспортними засобами — дають нам змогу досліджувати сферу можливого, вони необов'язково представляють найближче майбутнє армії США", — зазначив військовий.
Наразі представники армійської програми робототехніки заявили журналістам, що, найімовірніше, в найближчі 10 років не використовуватимуть в армії навіть неозброєних робо-псів, не кажучи вже про оснащених гвинтівками.
Тим часом роботи-собаки, такі, як Vision 60 Q-UGV, активно проходять випробування навіть у складі воєнізованих загонів бойових підрозділів. Вони можуть виконувати охоронні функції на військових базах, брати участь у розвідці і навіть виконували деякі завдання зі знешкодження боєприпасів за вказівкою своїх операторів.
Хоча напівавтономні та дистанційно керовані збройові платформи вже увійшли в арсенал збройних сил США, перспектива озброєння роботів-собак і відправки їх на ворожу територію разом з американськими військами викликала суперечки в робототехнічній індустрії. Півдюжини компаній, що займаються робототехнікою, зокрема провідна фірма Boston Dynamics, у жовтні минулого року опублікували лист, що закликає світових військових утримуватися від використання своїх технологій як зброї.
Раніше Фокус повідомляв, що в США розробили робо-пса з вогнеметом для випалювання окопів. На думку військових оглядачів, такий робот-вогнеметник у поєднанні з дронами має страхітливий вигляд, особливо для тих, хто засів у траншеях.