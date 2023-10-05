Какой станет Земля в XXII веке: ИИ "нарисовал" роман культового фантаста Лема (фото)

Польский писатель Станислав Лем предсказал создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта в своем романе "Возвращение со звезд".

Журналисты поручили модели искусственного интеллекта DALL-E 3 от OpenAI проиллюстрировать научно-фантастический роман культового польского писателя Станислава Лема "Возвращение со звезд". Результаты его работы опубликовали на сайте Liga.Tech.

В октябре 2023 года компания Microsoft запустила нейросеть для генерации изображений DALL-E 3 в чате Bing Chat и Bing.com/create, работающей бесплатно. По утверждению создателей нейросети, модель позволяет создавать изображения с высокой детализацией и усовершенствованным качеством, на которых с высокой точностью отображаются человеческие лица, рисунок кожи и текст. Качество работы DALL-E 3 можно оценить благодаря изображениям ниже.

Иллюстрация ИИ к роману Станислава Лема "Возвращение со звезд" Фото: LIGA.net Иллюстрация ИИ к роману Станислава Лема "Возвращение со звезд" Фото: LIGA.net

Станислав Лем, родившийся в 1921 году во Львове, входившем в то время в состав Польши, в своих научно-фантастических романах предсказал многое из того, что мы видим и чем пользуемся сегодня – аудио- и электронные книги, замедление прогресса исследований космоса, создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Проблема технологической утопии поднимается и в романе "Возвращение со звезд". Автор рассказывает историю астронавта, который вернулся на Землю из космической экспедиции в XXII век. Для него экспедиция продлилась всего одно десятилетие из-за релятивистского замедления времени, а на Земле тем временем прошло 127 лет. Роман был впервые опубликован на польском языке в 1961 году.

Иллюстрация ИИ к роману Станислава Лема "Возвращение со звезд" Фото: LIGA.net Иллюстрация ИИ к роману Станислава Лема "Возвращение со звезд" Фото: LIGA.net

Более поздние его работы рассказывают об утопическом обществе и опасностях развития технологий. Один из самых известных его романов "Солярис" рассказывает о разумном океане и проблемах взаимопонимания с интеллектом, отличным от человеческого.

Иллюстрация ИИ к роману Станислава Лема "Возвращение со звезд" Фото: LIGA.net Иллюстрация ИИ к роману Станислава Лема "Возвращение со звезд" Фото: LIGA.net

Напомним, банкир предсказал, как ИИ поможет людям жить до 100 лет и работать 3 дня в неделю. Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон считает, что ИИ в будущем должен упростить условия труда, но не исключает, что его могут использовать и для противозаконных целей.