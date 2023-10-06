Помогут наводить артиллерию благодаря ИИ: ВСУ получили уникальные дроны Autel EVO MAX 4T (видео)

Как отметил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, только на прошлой неделе воины поразили 220 единиц российской техники с помощью беспилотников.

Бойцы Вооруженных сил Украины получили практически две тысячи беспилотных летательных аппаратов Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом от "Армии дронов". Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров на своей официальной странице в Facebook в пятницу, 6 октября.

Речь идет о дронах, которые, по словам Федорова, помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря искусственному интеллекту. Он автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия.

"Еженедельно передаем масштабные партии беспилотников на фронт, а ударные роты БПЛА Армии дронов продолжают ставить новые рекорды. Только на прошлой неделе воины поразили 220 единиц российской техники", — написал Михаил Федоров.

Что известно о дроне Autel EVO MAX 4T

Китайская компания Autel Robotics представила на международной выставке Consumer Electronics Show 2023 (CES) новейший беспилотник EVO Max 4T в начале января 2023 года. Это довольно массивный квадрокоптер весом 1600 г с максимальной взлетной массой почти 2 кг. Корпус устройства защищен по стандарту IP43, а значит может летать под небольшим дождем. От механических повреждений дрон должна защищать система обнаружения препятствий, которая объединяет компьютерное зрение через камеры и радар с миллимитровыми волнами.

EVO Max 4T получил целый набор камер на все случаи жизни: тевловизор с разрешением 640×512, 1/2-дюймовый широкоугольный датчик на 50 МП и 1/1,68-дюймовый на 48 МП, получивший 10-кратный оптический и 160-кратный цифровой зум. Сеть камер также размещена снизу, сверху и в задней части устройства для всестороннего обзора. Искусственный интеллект автоматически определяет и захватывает разные типы целей, таких как источники тепла, движущиеся люди или транспортные средства, а затем отслеживает их на большой высоте и передает данные.

Напомним, в Запорожье создали новый дрон-камикадзе для ВСУ под названием "Генерал Черешня". 20 таких беспилотников уже тестируют военные, которые выполняют боевые задачи на Запорожском направлении. Отметим, что в августе мы писали о том, как украинцы собирают боевые дроны "Хрущ". При разработке беспилотника создатели использовали комбинированную боевую часть, которая может поражать легкобронированную технику и личный состав противника.