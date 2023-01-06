Autel представила уникальные EVO Max 4T с защитой от помех и круговым обзором (видео)

Беспилотник сочетает бинокулярное зрение с радиолокатором миллиметрового диапазона. Он захватывает даже маленькие цели и может работать без GPS.

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Китайская компания Autel Robotics представила на международной выставке Consumer Electronics Show 2023 (CES) новейший беспилотник EVO Max 4T. Подробности и технические характеристики производитель разместил на официальном сайте.

EVO Max 4T — это довольно массивный квадрокоптер весом 1600 г с максимальной взлетной массой почти 2 кг. Корпус устройства защищен по стандарту IP43, а значит может летать под небольшим дождем. От механических повреждений дрон должна защищать система обнаружения препятствий, которая объединяет компьютерное зрение через камеры и радар с миллимитровыми волнами.

EVO Max 4T получил целый набор камер на все случаи жизни: тевловизор с разрешением 640×512, 1/2-дюймовый широкоугольный датчик на 50 МП и 1/1,68-дюймовый на 48 МП, получивший 10-кратный оптический и 160-кратный цифровой зум. Сеть камер также размещена снизу, сверху и в задней части устройства для всестороннего обзора. Искусственный интеллект автоматически определяет и захватывает разные типы целей, таких как источники тепла, движущиеся люди или транспортные средства, а затем отслеживает их на большой высоте и передает данные.

Как уверяют разработчики, благодаря современным модулям, датчикам и алгоритмам новинка защищена от радиоэлектронных помех, электромагнитных импульсов и спуфинга (подмены) сигналов. Дрон может летать рядом с линиями электропередач или в зонах, где недоступна спутниковая навигация GPS, например, под землей или в зданиях. Система Autonomy Engine собирает данные об окружающей среде и планирует трехмерные траектории полета через сложные среды, такие как горы, леса и здания. Вдобавок, система A-Mesh позволяет объединить несколько БПЛА в рой, связав автономной сетью.

Характеристики EVO Max 4T

Максимальное время полета: 42 мин;

Максимальная скорость полета: 82 км/ч;

Максимальная скорость подъема: 28 км/ч;

Потолок высоты: 7 км;

Максимальный угол наклона: 35°;

Рабочая Температура: от -20 до +20 градусов Цельсия;

Аккумулятор: 8070 мАч с "горячей" заменой.

"EVO Max 4T — единственный коммерческий беспилотник, который сочетает в себе традиционные системы бинокулярного зрения с радиолокационной технологией миллиметрового диапазона. Это позволяет встроенному в EVO Max 4T Autonomy Engine воспринимать объекты размером до 0,5 дюйма, устраняя слепые зоны и позволяя работать в условиях низкой освещенности или дождя", — пишет Autel.

Ранее писали, как дроны Autel EVO II Dual 640T используют для уничтожения оккупантов в Украине. Контрразведчики СБУ с помощью такого аппарата обнаружили позицию российских военных в Запорожской области и сбросили на них гранату.

Командир ВСУ Юрий Федоренко назвал дроны Autel одними из топовых БПЛА на передовой. Он объяснил, что вся линия фронта держится на коммерческих квадрокоптерах.