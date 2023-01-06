Autel представила унікальні EVO Max 4T із захистом від перешкод та круговим оглядом (відео)

Безпілотник поєднує бінокулярний зір із радіолокатором міліметрового діапазону. Він захоплює навіть невеликі цілі і може працювати без GPS.

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Китайська компанія Autel Robotics представила на міжнародній виставці Consumer Electronics Show 2023 (CES) найновіший безпілотник EVO Max 4T. Подробиці та технічні характеристики виробник розмістив на офіційному сайті.

EVO Max 4T – це досить масивний квадрокоптер вагою 1600 г із максимальною злітною масою майже 2 кг. Корпус пристрою захищений за стандартом IP43, а отже, може літати під невеликим дощем. Від механічних пошкоджень дрон повинна захищати систему виявлення перешкод, яка об'єднує комп'ютерний зір через камери та радар із міліметровими хвилями.

EVO Max 4T отримав цілий набір камер на всі випадки життя: тепловізор з роздільною здатністю 640×512, 1/2-дюймовий ширококутний датчик на 50 МП та 1/1,68-дюймовий на 48 МП, що отримав 10-кратний оптичний та 160- цифровий масштабування. Мережа камер також розміщена знизу, зверху та в задній частині пристрою для всебічного огляду. Штучний інтелект автоматично визначає і захоплює різні типи цілей, таких як джерела тепла, люди або транспортні засоби, що рухаються, а потім відстежує їх на великій висоті і передає дані.

Як запевняють розробники, завдяки сучасним модулям, датчикам та алгоритмам новинка захищена від радіоелектронних перешкод, електромагнітних імпульсів та спуфінгу (підміни) сигналів. Дрон може літати поряд з лініями електропередач або в зонах, де недоступна GPS-супутникова навігація, наприклад, під землею або в будівлях. Система Autonomy Engine збирає дані про навколишнє середовище та планує тривимірні траєкторії польоту через складні середовища, такі як гори, ліси та будівлі. Крім того, система A-Mesh дозволяє об'єднати кілька БПЛА в рій, зв'язавши автономною мережею.

Характеристики EVO Max 4T

Максимальний час польоту: 42 хв;

Максимальна швидкість польоту: 82 км/год;

Максимальна швидкість підйому: 28 км/год;

Стеля висоти: 7 км;

Максимальний кут нахилу: 35 °;

Робоча температура: від -20 до +20 градусів Цельсія;

Акумулятор: 8070 мАч із "гарячою" заміною.

"EVO Max 4T — єдиний комерційний безпілотник, який поєднує в собі традиційні системи бінокулярного зору з радіолокаційною технологією міліметрового діапазону. Це дозволяє вбудованому в EVO Max 4T Autonomy Engine сприймати об'єкти розміром до 0,5 дюйми, усуваючи сліпі зони і дозволяючи працювати в умовах освітленості чи дощу", — пише Autel.

Раніше писали, як дрони Autel EVO II Dual 640T використовують для знищення окупантів в Україні. Контррозвідники СБУ за допомогою такого апарату виявили позицію російських військових у Запорізькій області та скинули на них гранату.

Командир ЗСУ Юрій Федоренко назвав дрони Autel одними з топових БПЛА на передовій. Він пояснив, що вся лінія фронту тримається на комерційних квадрокоптерах.