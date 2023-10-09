Война в Израиле: Маск призвал подписаться на аккаунты, которые уличили в антисемитизме и поддержке РФ

Оба ресурса неоднократно публиковали посты, в которых неоднозначно писали о войне в Украине: в частности, восхваляли Сергея Лаврова и соболезновали участи затонувшего крейсера "Москва".

Владелец соцсети X (ранее — Twitter) Илон Маск опубликовал пост, в котором посоветовал пользователям подписаться на два аккаунта, неоднозначно характеризовавших войну в Украине. Соответсвующий пост он опубликовал еще в воскресенье, 8 октября, однако через некоторое время удалил его, не объяснив причин.

"Для слежения за ходом войны в режиме реального времени хороши WarMonitor и OSINTdefender. Стоит также следить за прямыми источниками на местах", — написал Илон Маск.

Маск опубликовал пост, в котором посоветовал пользователям подписаться на два аккаунта, неоднозначно характеризовавшим войну в Украине Фото: Скриншот

Как видно из публикации, речь шла об аккаунтах в соцсети Х. Первый из них — WarMonitor — называет себя медиакомпанией, публикующей сенсационные новости о геополитике. На него в соцсети X подписано 700 тысяч пользователей. Однако как сообщает медиа dev.ua, War Monitor неоднократно постил материалы, в которых оскорблял украинцев и восхищался министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме того этот аккаунт публиковал антисемитские материалы.

War Monitor постил материалы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фото: Скриншот

В свою очередь OSINTdefender описывает свою работу, как мониторинг разведывательных данных из открытых источников, сосредоточенный на Европе и конфликтах в мире. В материалах этого аккаунта тоже были замечены материалы, которые так или иначе поддерживают российскую сторону в войне против Украины. Так, 15 апреля 2022 года мониторинговый канал опубликовал фото российского крейсера "Москва", который потопили в Черном море. По мнению OSINTdefender, моряки из "Москвы" не имели отношения к ракетным атакам по территории Украины, они были "благородными" людьми и умерли "за мир".

Мониторинговый канал опубликовал фото российского крейсера "Москва", который потопили в Черном море. Фото: Скриншот

Война в Украине и Илон Маск

Отметим, что ранее Илон Маск уже был фигурантом скандала, который касался российско-украинской войны. Так, 7 сентября появилась информация о том, что инженеры Илона Маска в 2022 году сорвали атаку ВСУ морскими дронами возле побережья Крыма. А отдал такой тайный приказ сам миллиардер. По словам журналистов, он был под впечатлением после разговора с российским руководством и крайне опасался, что после атак на Крым Россия ответит ядерным ударом.

На следующий день, 8 сентября, Маск отреагировал на обвинения о срыве атаки дронов на российский флот в Крыму. По его словам, регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. Бизнесмен также подтвердил, что от украинских государственных ведомств ему поступил экстренный запрос с просьбой активировать Starlink на всей маршрутной сети до временно оккупированного Севастополя.

"Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", — сказал он.

10 сентября Илон Маск заявил в социальной сети Х (бывший Twitter), что не считает себя предателем из-за отключения системы Starlink в районе Крыма. Он добавил, что является гражданином США и имеет только американский паспорт. А США не объявляли войну России.

После этого сенатор из Демократической партии США и член Комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен потребовала расследовать деятельность Илона Маска в связи с "украинским инцидентом" в 2022 году. Уоррен заявила, что нужно выяснить, действительно ли миллиардер способен влиять на внешнюю политику правительства США. Также стоит понять, есть ли у чиновников инструменты, чтобы на него повлиять.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената и член Демократической партии США Джек Рид отметил, что Маск действительно сделал космос более доступным, но при этом он слишком приблизился к вопросам национальной безопасности.

Отметим, что через несколько дней после того, как стало известно о причастности Маска к операции украинских военных в Крыму, об американском бизнесмене заговорил российский президент Владимир Путин. Выступая на Восточно-Экономическом форуме, политик назвал Маска "выдающимся человеком". "Что касается частного бизнеса Илона Маска. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства", — сказал он.

Напомним, в начале октября политолог Владимир Фесенко заявил о том, что Илону Маску нужно отвечать в форме ироничного "троллинга". По его словам, миллиардер Маск боится ядерной войны. Его взгляды схожи со взглядами Трампа. Так же думает часть общества в США, и Украине с этим нужно работать.

А 2 октября Илон Маск высмеял Зеленского и попал в скандал. Бизнесмен высмеял украинского президента из-за его обращений к Западу относительно помощи и поддержки Украины.