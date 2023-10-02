Чувство юмора хромает на обе ноги: Илон Маск высмеял Зеленского и попал в скандал

Бизнесмен обвинил украинского президента в обращениях к Западу относительно помощи и поддержки Украины.

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В сети разгорелся очередной скандал из-за высказываний американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска относительно войны России против Украины. На этот раз он высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который просит Запад поддержать Украину. Соответствующий пост Маск разместил в своем Х (твиттере).

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", — подписал он фото с Зеленским.

Значительная часть пользователей соцсети не поняла "юмора" Маска и раскритиковала его.

Зачем издеваться над храбрым лидером, который возглавляет свой народ в героической борьбе за свою свободу? Тебе не стыдно?

Потому что Зеленский может противостоять Путину, а Макс не сможет никогда.

Зеленский делает то, что сделал бы любой другой лидер. Мы должны обвинить военного преступника Владимира Путина во вторжении в Украину, бомбардировке больниц, домов и гражданской инфраструктуры, убийстве мужчин, женщин и детей и незаконной оккупации почти 20% территорий Украины.

Также отдельные пользователи заявили, что Маск должен попросить прощения у президента Зеленского за свои высказывания.

В комментариях у Маска подписчики в частности поинтересовались, почему он не делает подобных сообщений против Путина, и также в меме сравнили его с представителем МО РФ Игорем Конашенковым.

Мем Маск=Конашенков

Напомним, что в Минцифры заявили, что Илон Маск делал наибольший вклад в будущую победу Украины, а военные на фронте фактически не смогли бы вести контрнаступление без Starlink.

Ранее сообщалось, что американского миллиардера Илона Маска обвинили в умышленном блокировании спутникового интернета Starlink возле Крыма, что помешало операциям ВСУ на оккупированном полуострове.