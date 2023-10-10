Превратит любую машину в боевого робота: Rheinmetall показала комплект автономии PATH A-Kit

Система PATH A-Kit включает в себя беспроводную технологию, которая загружается на планшет оператора, позволяющий ему удаленно управлять боевой платформой.

На выставке Ассоциации армии США (AUSA) в этом году компания Rheinmetall демонстрирует свой комплект автономии PATH A-Kit, который можно установить на любую механическую платформу и превратить ее в радиоуправляемый транспорт. Об этом сообщает Militaryleak.

Для выставки ее установили ​​на радиоуправляемом транспорте M5 Ripsaw, оснащенном 30-мм башней Skyranger от Rheinmetall. Rheinmetall PATH A-Kit — это навигационная система, обеспечивающая полностью автономное движение боевых транспортных средств. Его можно быстро интегрировать в существующие автомобили или новейшие платформы следующего поколения. Система сочетает в себе передовые датчики, передовые технологические алгоритмы и анализ данных в реальном времени, что позволяет платформам работать автономно в широком спектре боевых задач.

PATH A-Kit на радиоуправляемом автомобиле M5 Ripsaw Фото: Rheinmetall

Помимо роботизации самой механической платформы система предлагает дополнительное программное обеспечение. Специальное ПО загружается на планшет оператора и прямо с него человек управляет боевым роботом, оснащенным PATH A-Kit. Планшет Safe Tablet может использоваться для управления различными полезными нагрузками модулей миссии (наблюдение, оружие, груз и т. д.), что делает его своеобразной портативной станцией управления. В настоящее время компания American Rheinmetall является единственной, кто предлагает роботизацию любых платформ с помощью отдельного модуля дистанционного управления.

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