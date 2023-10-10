Специально для веганов: рестораторы научились печатать "лосось" на 3D-принтере

Подобная технология, по утверждению экспертов, помогает сэкономить 95% воды, а печатают лосося из белков грибов.

Производитель продуктов питания Revo Foods начал продажу в супермаркетах Вены особого филе лосося, которое распечатано на пищевом 3D-принтере из белков грибов. Об этом сообщает портал Heise.

Как уточняет производитель, их необычное филе лосося является веганским блюдом и в своем составе не содержит рыбы. Однако технологам удалось сохранить практически весь состав витаминов, минералов и других полезных компонентов, которым славится настоящий лосось.

Подобный искусственный процесс, по утверждению компании, позволяет бережней относиться к экологии и не вредить лососю, помогая, к тому же, сэкономить около 80% процентов CO 2 и 95% пресной воды. Калорийность и жирность распечатанного продукта соответствуют рыбному филе, а содержание витаминов аналогично натуральному филе лосося. Однако содержание белка ниже: 9,5 г вместо примерно 18 г на 100 г настоящего филе.

Анешне напечатанный лосось не отличается от настоящего Фото: Revo Foods

В списке ингредиентов для 3D-печатного филе можно найти грибные и соевые белки, витамины, а также многочисленные связующие вещества и добавки. Ингредиентам придается реалистичная форма с помощью 3D-принтера. Красители обеспечивают соответствующую окраску. Revo Foods получила 1,5 миллиона евро в виде финансирования от Евросоюза на свое развитие. Совместно со шведской компанией Myocorena был разработан процесс, при котором грибковые белки составляют основу волокнистой структуры.

Состав филе лосося, который распечатан на 3D-принтере Фото: Revo Foods

Робин Симса, генеральный директор Revo Foods, в первую очередь хочет способствовать разработке альтернатив морепродуктам в ближайшем будущем, но считает, что его технология применима и ко многим другим продуктам питания. Пока неизвестно, смогут ли такие 3D-продукты преобладать и занять значительную долю рынка, несмотря на высокую цену (филе 130 г стоит 7 евро), говорят эксперты в области продуктов питания.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получили специальные 3D-принтеры за $1 млн. Теперь наши бойцы смогут печатать необходимые мелкие запчасти для техники прямо на фронте. Это значительно облегчит логистику и героям не придется ждать доставки из тыла.