ИИ-модель и 3D-печать помогают Украине уничтожать оккупантов, — The Economist

Благодаря новым технологиям волонтеры и бойцы ВСУ находят необычные решения, чтобы создавать тысячи боеприпасов в день.

Related video

В Украине действуют много волонтерских групп, разрабатывающих с помощью 3D-печати и советов ChatGPT нестандартные "конфетные бомбы", в которых смешаны взрывчатка, шрапнель, а иногда и другие компоненты, пишет The Economist. Количество видов самодельных боеприпасов невозможно подсчитать, ведь у каждой команды есть свои "рецепты".

Одним из основных компонентов любой бомбы является ее корпус. Законным способом его купить невозможно, зато можно напечатать на 3D-принтере, чем и пользуются украинцы, пишет издание. Затем распечатанные корпуса оснащаются смертоносной "начинкой" и становятся бомбами для сбрасывания с переделанных китайских дронов.

Например, волонтеры Алексей и его друзья были разочарованы ударом гранат, сброшенных с дрона, поэтому они придумали противопехотную бомбу весом 800 г, получившую название "Зайчик". Во время испытаний эта бомба прорезала деревянные доски "как масло". Бойцы ВСУ запросили 1500 этих бомб в день, но группа волонтеров пока что способна производить только 1000 штук.

Еще один интересный пример бомбы, напечатанной на 3D-принтере для операторов дронов, называется "Большое яйцо" и принадлежит польской группе добровольцев, получившей название "Дикие пчелы". Судя по всему, энтузиасты создают "тело" и "хвост" для 27-сантиметровой бомбы. Их завозят в Украину благодаря тому, что таможня закрывает глаза на партии "подставок для конфет", пишет The Economist.

Издание предполагает, что некоторые группы украинских волонтеров могут использовать скрытые возможности ChatGPT, для повышения эффективности своих самодельных боеприпасов. И хотя ChatGPT имеет четкий запрет на предоставление подобной информации, с помощью специальных запросов эти ограничения разработчиков можно обойти, чтобы получить "инженерные советы".

Журналисты The Economist отмечают, что слишком большое количество самодельных бомб не дает возможность оценить или как-то ранжировать их потенциал в борьбе против техник российских оккупантов. Но средний вес каждого боеприпаса составляет около 500 г, что является стандартным весом для сброса с гражданского беспилотника типа Mavic. Даже если эти самодельные бомбы не так мощны, как заводской вариант, все равно это лучше, чем полное их отсутствие у ВСУ, отмечает издание.

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ вооружились уникальным дроном SkyKnight 2. Украинский беспилотник с ИИ может работать может уничтожать оккупантов двумя способами: тараня в режиме "камикадзе" и сбрасывая бомбы.