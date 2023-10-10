Собирается быть независимой от процессоров NVIDIA: Microsoft представит свой чип для ИИ

Компания хочет сэкономить десятки миллиардов долларов, которые приходиться платить за процессоры для искусственного интеллекта.

Корпорация Microsoft в ноябре должна представить свой собственный процессор для искусственного интеллекта, что поможет компании избавиться от необходимости закупать дорогостоящие чипы NVIDIA. Об этом сообщает Interest Engineering.

По данным портала, Microsoft уже некоторое время разрабатывает компьютерный чип в рамках проекта под кодовым названием "Афина". Теперь, согласно недавнему инсайду, компания готова представить чип искусственного интеллекта на своем ежегодном мероприятии Ignite в следующем месяце. Эксперты отмечают, что это значительное событие, поскольку оно будет означать, что Microsoft сможет уменьшить свою зависимость от графических процессоров H100, производимых NVIDIA.

Так может выглядеть процессор Microsoft для разработок ИИ Фото: Microsoft

И Microsoft и другие компании занимающиеся разработкой систем искусственного интеллекта для тренировки своих языковых моделей вынуждены использовать именно продукцию NVIDIA, в частности современные графические чипы H100, которые оцениваются в $40 тысяч за штуку. Это, конечно, серьезный финансовый удар по любому проекту, который нацелен на искусственный интеллект или нейросети. Microsoft активно использует чипы NVIDIA для своих больших языковых моделей, требующих высокой вычислительной мощности. Производство графических процессоров собственными силами позволило бы сэкономить средства и компания сможет еще сильнее продвигать свою платформу Azure для корпоративных клиентов.

Самый дорогой процессор для ИИ, который стоит $40 тысяч Фото: NVIDIA

Как сообщает Interest Engineering, Microsoft тайно разрабатывает свои чипы с 2019 года. Кстати, в это тот же год Microsoft инвестировала свой первый миллиард в компанию OpenAI, создавшую чат-бота ChatGPT. За прошедшие годы Microsoft инвестировала около 13 миллиардов долларов в эту компанию, занимающуюся искусственным интеллектом. Можно сказать, что помимо поддержки собственных целей ИИ, чип Microsoft также может помочь OpenAI в удовлетворении собственных потребностей в графических процессорах, ведь она так же вынуждена закупать их у NVIDIA.

Но похоже, что OpenAI взяла вопрос потребностей своего графического процессора в свои руки. Как сообщает издание, компания, возглавляемая Сэмом Альтманом, также заинтересована в разработке собственного чипа. Это действительно важно для OpenAI, ведь если она хочет увеличить количество запросов от пользователей хотя бы до десятой части их запросов к Google, то компании Сэма Альтмана надо где-то найти $48,1 миллиарда на покупку необходимых графических процессоров, а затем около $16 миллиардов в год, чтобы обеспечивать все свои рабочие процессы.

До сих пор ChatGPT работал на 10 000 графических процессорах NVIDIA, интегрированных в суперкомпьютер Microsoft. Поскольку ChatGPT превращается из бесплатного сервиса в коммерческую услугу, для него потребуется более 30 000 графических процессоров NVIDIA.

Ранее Фокус сообщал, что процессоры для ИИ – это новое "золотое дно" для инвесторов. Благодаря нейросетям, акции NVIDIA выросли как минимум на 25% — и это не предел. Все хотят инвестировать в искусственный интеллект.