AMD будет бороться с NVIDIA за искусственный интеллект: куплен особый стартап Nod.ai (видео)
Команда стартапа поможет лучшей адаптации продуктов AMD для больших языковых моделей и искусственного интеллекта.
Компания AMD, которая известна своими процессорами и графическими картами, объявила о приобретении в области искусственного интеллекта Nod.ai, что должно помочь производителю полупроводников предоставлять лучшие услуги для клиентов, стремящихся разрабатывать продукты на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
В пресс-релизе отмечается, что покупка Nod.ai привлечет в AMD опытную команду, которая разработала ведущую в отрасли программную технологию, ускоряющую развертывание решений искусственного интеллекта, оптимизированных для ускорителей центров обработки данных AMD Instinct, процессоров Ryzen AI, процессоров EPYC, SoC Versal и Radeon.
Как отмечают эксперты портала The Decoder, основная причина приобретения этого популярного стартапа, предоставляющего продукты с открытым исходным кодом, в стремлении AMD хоть как-то догнать NVIDIA в сфере искусственного интеллекта. Дело в том, что практически все компании, которые так или иначе работают в сфере ИИ, пользуются графическими ускорителями от NVIDIA, в частности активно закупают модель H100 по цене в $40 тыс. за штуку.
Благодаря успехам в сегменте ИИ компания NVIDIA смогла увеличить свою прибыль за прошлый год на 100%, в то же время, как прибыль AMD снизилась на 18%, несмотря на наличие в линейке производителя решений для разработки нейросетей.
Издание отмечает, что в стартапе Nod.ai разработали программное обеспечение для автоматизации SHARK. Эта платформа для высокопроизводительного машинного обучения обеспечивает эффективную реализацию моделей искусственного интеллекта в различных продуктах AMD — от центров обработки данных до периферийных устройств и конечных точек. Благодаря SHARK сокращается трудоемкая ручная оптимизация.
Эксперты издания отмечают, что подобный ход AMD может сработать. Дело в том, что оборудование NVIDIA дорогое, а ускорителей искусственного интеллекта не хватает. Такие крупные компании, как Microsoft и OpenAI, ищут альтернативы, в том числе думают о производстве собственных процессоров для ИИ. Если AMD предложит компаниям в сфере ИИ достойную по цене и возможностям альтернативу, то сможет догнать своего главного конкурента.
Однако, как отмечают в The Decoder, в компании NVIDIA не собирается этого дожидаться и на недавней презентации для инвесторов сообщили, что планируют перейти на ежегодные выпуски нового оборудования для искусственного интеллекта, анонсировав появление ускорителей Hopper GH200 и Blackwell GB200 с 2024 по 2025 год, а графического процессора GX200.
Ранее Фокус сообщал, что Китай останется без чипов для ИИ от NVIDIA. Министерство торговли будет требовать специальную лицензию для поставок процессоров NVIDIA за рубеж.