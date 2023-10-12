Украина заинтересовалась дроном SARISA SRS-1A: он может уничтожать бронетехнику врага (видео)

Дрон можно оснастить различными ракетами, а так же использовать для обеспечения логистики боевых подразделений на линии фронта.

Греческий стартап Spirit Aeronautical Systems представил на военной конференции AUSA в США свой новый ударный квадрокоптер SARISA SRS-1A оснащенный ракетной установкой для уничтожения бронетехники. Об этом сообщает Breaking Defense. Представители стартапа заявили на конференции, что квадрокоптер с французской ракетной установкой RL275-1S от компании Thales уже вызвал повышенный интерес со стороны Украины и других стран.

"Это уникальная система. Ракеты обычно запускают из больших вертолетов, таких как "Апач" и "Кобра". Мы предлагаем альтернативное и несравненно более дешевое решение этой задачи, — рассказал Breaking Defense вице-президент по технологиям SAS Фотис Кампиотис. — Это прекрасное оружие, поскольку оно действительно может поразить цель с высокой точностью на расстоянии менее одного метра и на расстоянии до нескольких километров".

По словам Кампиотиса, успешные пусковые испытания ракеты были проведены ранее этим летом при поддержке французской компании Thales. Квадрокоптер полностью готов к промышленному выпуску и ждет первых заказчиков, подчеркивают в компании.

Вице-президент компании добавил, что дрон поддерживает любой тип связи: радиоуправление в пределах прямой видимости, а так же спутниковую связь с оператором. Кроме того, SARISA SRS-1 A может быть оснащен одной или двумя пусковыми установками ракет HYDRA 70 диаметром 2,75 дюйма/70 мм. Квадрокоптером можно управлять либо с помощью большой станции управления производства SAS для более сложных операций, либо с помощью небольшого стандартного контроллера.

Однако этот мощный квадрокоптер способен не только уничтожать технику врага, но так же заниматься доставкой всего необходимого на поле боя. Например, сбрасывать припасы, медикаменты или амуницию для бойцов прямо на линии фронта.

Ранее Фокус сообщал, что израильская компания UVision, которая известна в Украине своими барражирующими боеприпасами семейства Hero, объявила о запуске в производство дронов-камикадзе Hero-90 – модели среднего класса. Дрон оснащен боезапасом на 1,5 килограмма и летит на расстояние до 40 километров.