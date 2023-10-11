Легендарный MQ-1C Grey Eagle найдет даже самые скрытные дроны: получит особый радар (видео)

Беспилотник собираются оснастить модулем Eagle Eye, который обнаруживает малозаметные композитные и деревянные дроны.

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Американский ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle, передать который Украине просили сенаторы США у президента Джо Байдена, хотят превратить в систему предупреждения об атаке дронов, даже самых мелких и незаметных. Об этом сообщает портал Defence-UA.

Обычно этот беспилотник используется для уничтожения крупных целей и для охоты за мелкими дронами не годится. Максимальная скорость этого ударного БПЛА составляет до 309 км/ч при крейсере в 250 км/ч. И "гоняться" за мелкими дронами с такими параметрами будет сложновато. Однако его можно дополнить радиоэлектронными модулями, которые сделают из него систему AWACS (Воздушная система предупреждения и управления). Для этого разработчики хотят установить на БПЛА радар Eagle Eye с синтезированной апертурой.

Этот необычный радар в ходе испытаний доказал способность обнаруживать воздушные цели на дальности в 80 км, а надводные – 200 км. И это в более чем умеренных габаритах и ​​весе в 62 кг, что позволяет установить радар в носовой части дрона с сохранением штатной оптико-прицельной станции.

При этом инженеры General Atomics, которая выпускает этот легендарный беспилотник, уже провели свои тесты радара Eagle Eye и он продемонстрировал возможность отслеживания малоразмерного дрона из пробкового дерева, но без конкретных данных о расстоянии до целей. Это уже не мало, учитывая, что подобные "деревянные" и "картонные" дроны вообще сложно засечь обычным радарам из-за их малой отражающей поверхности (слишком мало металла на корпусе).

Также необходимо отметить, что осенью прошлого года Grey Eagle продвигался как один из вариантов усиления Украины. Но в Пентагоне тогда считали, что предоставление этого оружия ВСУ может "привести к эскалации конфликта и сигнализировать Москве, что США предоставляют оружие, которое может нацелиться на позиции на территории РФ".

Ранее Фокус сообщал, что Украина получит "убийцу дронов" — противовоздушную систему Slinger. Эта австралийская система поможет сбивать дроны-камикадзе Shahed-136/131 и даже вертолеты российских оккупантов.