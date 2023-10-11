Легендарний MQ-1C Grey Eagle знайде навіть найпотаємніші дрони: отримає особливий радар (відео)

Безпілотник збираються оснастити модулем Eagle Eye, який виявляє малопомітні композитні та дерев'яні дрони.

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Американський ударний БПЛА MQ-1C Grey Eagle, передати який Україні просили сенатори США у президента Джо Байдена, хочуть перетворити на систему попередження про атаку дронів, навіть найдрібніших і непомітних. Про це повідомляє портал Defence-UA.

Зазвичай цей безпілотник використовується для знищення великих цілей і для полювання на дрібні дрони не годиться. Максимальна швидкість цього ударного БПЛА становить до 309 км/год за крейсера у 250 км/год. І "ганятися" за дрібними дронами з такими параметрами буде важкувато. Однак його можна доповнити радіоелектронними модулями, які зроблять із нього систему AWACS (Повітряна система попередження та управління). Для цього розробники хочуть встановити на БПЛА радар Eagle Eye із синтезованою апертурою.

Цей незвичайний радар під час випробувань довів здатність виявляти повітряні цілі на дальності 80 км, а надводні — 200 км. І це в більш ніж помірних габаритах і вазі 62 кг, що дає змогу встановити радар у носовій частині дрона зі збереженням штатної оптико-прицільної станції.

При цьому інженери General Atomics, яка випускає цей легендарний безпілотник, уже провели свої тести радара Eagle Eye, і він продемонстрував можливість відстеження малорозмірного дрона з коркового дерева, але без конкретних даних про відстань до цілей. Це вже не мало, враховуючи, що подібні "дерев'яні" і "картонні" дрони взагалі складно засікти звичайним радарам через їхню малу відбивну поверхню (занадто мало металу на корпусі).

Також необхідно зазначити, що восени минулого року Grey Eagle просувався як один із варіантів посилення України. Але в Пентагоні тоді вважали, що надання цієї зброї ЗСУ може "призвести до ескалації конфлікту і сигналізувати Москві, що США надають зброю, яка може націлитися на позиції на території РФ".

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримає "вбивцю дронів" — протиповітряну систему Slinger. Ця австралійська система допоможе збивати дрони-камікадзе Shahed-136/131 і навіть вертольоти російських окупантів.