Стало відомо, що Україна отримає "вбивцю дронів" – систему Slinger (фото)

Тисячі дронів перебувають у повітряному просторі України щодня. Антидроновий комплекс Slinger використовує складну технологію для досягнення реального результату.

Related video

Австралійська компанія передала Україні антидронові комплекси Slinger. Вони можуть збивати дрони-камікадзе Shahed-136/131 та вертольоти. Про повідомляє ABC з посиланням на слова представника компанії Electro Optic Systems (EOS) Метта Джонса.

Систему збирають на промисловому майданчику в Австралійському місті Канберра, вона допоможе Україні краще захищатися від атак російських дронів.

Гармата, встановлена на кузові пікапа, відстежує ціль і є частиною системи озброєння, яка збиває ворожі дрони. Система Slinger призначена для боротьби з безпілотниками за ціною, яку може дозволити собі Україна.

"Проблема в тому, що типи систем, які Україна зараз використовує для боротьби з дронами, занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю 10 000 або навіть 1000 доларів", — зазначив Метт Джонс.

Австралія передала Україні антидронові комплекси Slinger

У повідомленні йдеться, що безпілотники відіграють величезну роль над лінією фронту. За оцінками, щодня в повітрі знаходяться тисячі дронів.

"Швидкість, з якою ви можете націлитися на них і знищити, змінює тактику", — сказав австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян.

"Вся справа у вартості", — Мирошниченко

Іранські "Шахеди", які використовує Росія для атак на українські міста, коштують приблизно 31 тисячу доларів. Інші безпілотники мають меншу вартість. Однак ракети, якими їх збивають, можуть коштувати в 10 разів більше.

"До недавнього часу доводилося використовувати дуже дорогі ракети, щоб атакувати ці штуки. Якщо ви використовуєте ракету вартістю 100 тисяч або 200 тисяч доларів, щоб збити безпілотник вартістю 10 тисяч доларів, це не спрацює для більшості країн", — зауважив Раян.

Австралія передала Україні антидронові комплекси Slinger

Slinger використовує складну технологію для досягнення результату. У Канберрі пані інженер-випробувач EOS Шарлотта Кеппер використовувала джойстик, щоб стежити за дроном на екрані націлювання системи.

"Я просто стежу за тим, щоб він тримався на шляху, був озброєний, і коли ми отримаємо сигнал, ми зможемо стріляти та збити дрон", — сказала вона.

Шарлотта Кеппер

Минулого місяця посол України в Австралії Василь Мирошниченко на власні очі побачив під час випробувань, як Slinger може збивати безпілотники за невелику частку вартості ракет.

"Іноді ці ракети коштують мільйони. А ви вдаряєте по дронах, які коштують 20 тисяч доларів, так? І вся справа у вартості", — сказав пан Мирошниченко.

Ціна Slinger становить менше 1,55 мільйона доларів за систему. Вона спрямована на знищення дронів за ціною від 155 до 1550 доларів США.

Австралія передала Україні антидронові комплекси Slinger

Slinger відправляються в Україну

"Українські міста щодня атакують безпілотниками і ракетами. І ми бачимо ці безпілотники вже півтора року", — сказав український посол.

У Queanbeyan і ACT компанія EOS збирає камери, лазери та підвіси, які забезпечують роботу її систем стеження. Вісімдесят п’ять відсотків комплектуючих постачаються австралійськими компаніями.

Австралія передала Україні антидронові комплекси Slinger

"Ми використовуємо відстеження та алгоритми стабілізації, які ми використовували для розроблення відстеження далекого космосу", — сказав Джонс.

Очікується, що десять Slinger, які зараз виготовляються в ACT, будуть доставлені в Україну до кінця року в межах пакету військової допомоги США.

Речник Міністерства оборони заявив, що австралійський уряд має намір виконати свій поточний внесок в Україну. Але наразі немає планів додавати Slingers до 710 мільйонів доларів австралійської військової допомоги Україні.

Раян вважає, що Україні потрібно якомога більше систем протидії безпілотникам, щоб захиститися від нової реальності війни.

"Це один із найінтенсивніших періодів інновацій та адаптації в системах, які ми коли-небудь бачили, і, ймовірно, ми ще не в кінці", — Мік Раян.

Мік Раян

Нагадаємо, Армія США отримала перші лазерні системи ППО. Військові отримала перші чотири передових прототипи лазерних систем протиповітряної оборони DE M-SHORAD, які встановлені на бронетранспортери Striker.