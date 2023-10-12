Украина выкупает больше половины всех производимых Mavic дронов, — Шмыгаль (видео)

На закупку беспилотников-разведчиков, малых ударных дронов и других видов БПЛА только в 2023 году направили дополнительные 40 млрд грн, заявил украинский премьер-министр.

Украина закупает больше половины беспилотных летательных аппаратов Mavic, которые производят во всем мире. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 12 октября.

"В этом году мы дополнительно 40 миллиардов гривен направили на закупку дронов. Это дроны украинского и иностранного производства. Украина выкупает 60% всего мирового производства Mavic", — сказал глава украинского правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство пытается облегчить и ускорить создание украинского рынка дронов и аналогично занимается стимулированием прорывов в других сферах ВПК и промышленности, инвестирует в технологии двойного назначения. Денис Шмыгаль также акцентировал внимание на том, что в нашей стране за год производство дронов выросло в сотню раз. По состоянию на сейчас разработкой и производством беспилотников занимаются более 200 украинских компаний.

Как дроны Mavic используются в российско-украинской войне

Беспилотники DJI применяют как украинские, так и российские войска, но в руках украинцев они становятся все менее эффективными из-за средств РЭБ ВС РФ. По словам операторов, сейчас квадрокоптеры на некоторых участках фронта могут работать на расстоянии всего несколько сотен метров, хотя раньше залетали в 10-20 раз дальше.

Иногда одного дрона хватает на месяц, а порой он не выживает и одного дня. Часто их сбивают не только противники, но и свои же подразделения — пехотинцы на земле знают, что с помощью БПЛА россияне наводят свою артиллерию, и спешат сбивать летательные аппараты из стрелкового оружия.

Несмотря на это, операторы дронов любят Mavic их за оптическую камеру, позволяющую снимать качественные видео. А те беспилотники, которые оснащены тепловизором, могут транслировать оператору картинку даже в ночное время. Их применяют как для ведения разведки, так и в качестве малых ударных дронов.

Напомним, 12 октября мы писали о том, что ВСУ применили на фронте необычные FPV-дроны. По некоторым данным, подобные средства могли использоваться на передовой по крайней мере несколько месяцев, однако только сейчас появилось детальное видео их применения.

А 11 октября стало известно, что для ВСУ закупили 5 тыс. FPV-дронов. Собрать 235 миллионов гривен для закупки беспилотников на фронт удалось за три дня.