Между Китаем и США: в Минобороны объяснили, почему не могут покупать дроны Mavic для армии

Заместитель министра обороны Виталий Дейнега уверен, что БПЛА Mavic нельзя убирать с поля боя, ведь они сыграют решающую роль на фронте.

Related video

Украина не может закупать у Китая дроны, Mavic чтобы не испортить отношения с США. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины Виталий Дейнега в интервью изданию "Левый берег", которое было опубликовано 3 июля.

По его словам, сейчас на поле боя коммерческие дроны Mavic от китайской компании DJI используют как украинские военные, так и россияне Более того, заместитель министра обороны считает, что уже в следующем году Mavic будут иметь решающее значение на фронте. Несмотря на это, Минобороны Украины не может их приобретать из-за США.

"Я видел, как (министр обороны Алексей Резников, — ред.) сам подписывал от себя "Mavic" для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", — заявил Виталий Дейнега. — "Mavic нельзя забирать с поля боя. В следующем году дроны будут не менее важны, чем самолеты. Дроны в следующем году будут иметь решающую роль. Это дешевый способ остановить очень дорогую технику. Очень дешевый".

Дейнега также добавил, что сейчас у российских военных, в отличие от украинских, есть преимущество в различных технических изобретениях. Как пример замминистра обороны приводит одноразовые FPV-дроны. Они маневреные и могут даже залетать в кабины военных авто. Однако украинская сторона работает над тем, чтобы перехватить инициативу у ВС РФ.

"Я вижу часть того, что выдает там Минцифра в рамках проекта "Армия дронов". Там очень хорошие вещи, которые есть у нас и которых нет у россиян", — объяснил Дейнега.

Напомним, в начале апреля 2023 года США начали "банить" китайские дроны, опасаясь, что они могут шпионить или заражать компьютерные сети. Так, во Флориде вступил в силу закон, запрещающий государственным органам использовать дроны, произведенные в "странах, вызывающих обеспокоенность у США".

Кроме того в апреле СМИ также писали о том, что китайские производители дронов озолотились на войне в Украине. По данным экспертов, акции компаний по производству беспилотников выросли втрое, а рынок дронов в будущем составит не менее $60 млрд в год.