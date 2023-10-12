Google отменяет мороку с паролями и переводит всех на ключи доступа: как ими пользоваться

Поисковый гигант утверждает, что новая система ключей гораздо безопасней, проще для использования и устойчива к взломам.

Компания Google в своем официальном блоге объявила о том, что постепенно начинает активное внедрение ключей доступа вместо обычных паролей к своим учетным записям. Теперь пользователю не придется выдумывать и запоминать сложные пароли для почты Gmail и других сервисов поисковика, чтобы не стать жертвой хакеров.

В Google уверяют, что способ доступа по криптографическим (зашифрованным) ключам гораздо безопаснее и проще. Теперь в следующий раз, когда пользователи войдут в свою Gmail, YouTube или другую службу Google, они увидят приглашение создать и использовать ключ доступа вместо пароля. Хотя ключи доступа будут параметром по умолчанию, желающие и дальше использовать именно пароли смогут отказаться от использования ключей.

Google вскоре предложит всем заменить пароли на ключи доступа Фото: Google

Для получения доступа вам нужно будет создать пин-код или использовать смартфон на Android, который, в свою очередь подтвердит, что вы владелец учетной записи, ведь там сохранен ваш отпечаток пальца или идентификация по лицу. Используя свой отпечаток пальца, сканирование вашего лица или PIN-код блокировки экрана, вы автоматически входите в приложение или на веб-сайт (как только вы одобряете запрос). По сути, новая система использует ваше устройство, чтобы доказать, что вы на самом деле владелец учетной записи.

"Мы обнаружили, что одним из самых непосредственных преимуществ ключей доступа является то, что они избавляют людей от головной боли, связанной с запоминанием всех этих цифр и специальных символов в паролях, — пишут представители Google в своем блоге. — Ключи так же устойчивы взлому и хакеры не смогут ничего сделать, ведь им придется получить физический доступ к вашему смартфону".

Google впервые начал поддерживать пароли в мае, но теперь старается расширить внедрение этой функции по всему миру. Она станет доступна не сразу и придется немножко подождать.

Google не единственная компания, которая настаивает на переходе на пароли. Microsoft, Uber и Ebay внедрили эту технологию. А в июне Apple заявила, что ключи доступа будут поддерживаться с выпуском iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma.

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