ИИ от Google вскоре истратит запас энергии Ирландии, а дальше будет только хуже, — эксперты

Люди требуют ИИ, а для ИИ надо все больше и больше энергии, что ведет к исчерпанию водных ресурсов и загрязнению атмосферы, отмечают специалисты.

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Нейросети, языковые модели и системы искусственного интеллекта все больше отнимают у человечества столь необходимую его энергию и эта тенденция будет только нарастать, утверждают эксперты. Об этом пишет Interesting Engineering.

Портал приводит исследование доктора Амстердамской школы экономики Алекса де Вриса, который в своей опубликованной работе подсчитал энергопотребление и углеродный след нескольких последних крупных языковых моделей. Он обнаружил, что, например, популярный чат-бот ChatGPT, работающий на 10 000 графических процессорах NVIDIA, потребляет 1287 мегаватт-часов электроэнергии — эквивалент энергии, потребляемой 121 домом в течение года в Соединенных Штатах.

Алекс де Врис утверждает, что в будущем потребность в энергии для питания ИИ может превысить потребности в энергии некоторых малых стран.

"В 2021 году общее потребление электроэнергии Google составило 18,3 ТВтч, причем на долю искусственного интеллекта пришлось 10–15% от этого общего объема. Наихудший сценарий предполагает, что один только ИИ Google может потреблять столько же электроэнергии, сколько такая страна, как Ирландия (29,3 ТВт-ч в год)", — отмечает Врис.

Но это только начало, утверждают эксперты. Согласно данным ведущего блога о полупроводниках и искусственном интеллекте SemiAnalysis, для интеграции чат-бота, подобного ChatGPT, с каждым поиском в Google потребуется 512 820 серверов NVIDIA A100 HGX, что означает более 4 миллионов графических процессоров. При потреблении электроэнергии 6,5 кВт на сервер это будет означать ежедневное потребление электроэнергии 80 ГВтч и годовое потребление 29,2 ТВтч.

Эксперты отмечают, что инструменты ИИ проходят начальную фазу обучения, за которой следует фаза вывода. Этап обучения является наиболее энергоемким и до сих пор был центром исследований устойчивости ИИ. Фаза вывода — это когда эти инструменты генерируют выходные данные на основе данных, на которых они обучены. Специалисты призывают научное сообщество уделять этому этапу больше внимания.

"OpenAI потребовалось 3617 серверов NVIDIA HGX A100 с общим числом 28 936 графических процессоров для поддержки ChatGPT, что означает потребность в энергии 564 МВтч в день", — сказал Врис. И это только для того, чтобы запустить чат-бот еще до того, как кто-либо из потребителей начнет его использовать".

Впрочем, ИИ потребляет не только энергию, но и тратит воду для своей поддержки. Дело в том, что миллионы пользователей, число которых растет, обращаясь к чат-боту, или другим сервисам на основе ИИ, тем самым создают трафик и нагрузку на оборудование ЦОДов, которое нужно питать и охлаждать.

Обучении ИИ значительно загрязняет атмосферу Фото: Stanford University

Ученые подсчитали, что каждый наш запрос к ChatGPT обходится в одну бутылку питьевой воды. Именно столько расходуется ресурсов для охлаждения ЦОДов и поддержания оптимальной влажности в помещениях. Кроме того, жидкость требуется для производства электроэнергии, которую потребляют ЦОД. В свою очередь некоторые электростанции до сих пор используют уголь, что ведет к увеличению выбросов СО2.

Ранее Фокус сообщал, что исследователи из Стенфорда подвели итоги 2022 и начала 2023 годов, изучив так называемый "Индекс ИИ". Результаты оказались совсем не оптимистичными.