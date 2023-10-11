ШІ від Google незабаром витратить запас енергії Ірландії, а далі буде тільки гірше, — експерти

Люди вимагають ШІ, а для ШІ треба дедалі більше й більше енергії, що веде до вичерпання водних ресурсів і забруднення атмосфери, зазначають фахівці.

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Нейромережі, мовні моделі та системи штучного інтелекту дедалі більше забирають у людства таку необхідну йому енергію, і ця тенденція тільки наростатиме, стверджують експерти. Про це пише Interesting Engineering.

Портал наводить дослідження доктора Амстердамської школи економіки Алекса де Вріса, який у своїй опублікованій роботі підрахував енергоспоживання і вуглецевий слід кількох останніх великих мовних моделей. Він виявив, що, наприклад, популярний чат-бот ChatGPT, що працює на 10 000 графічних процесорах NVIDIA, споживає 1287 мегават-годин електроенергії — еквівалент енергії, що споживається 121 будинком протягом року в Сполучених Штатах.

Алекс де Вріс стверджує, що в майбутньому потреба в енергії для живлення ШІ може перевищити потреби в енергії деяких малих країн.

"У 2021 році загальне споживання електроенергії Google становило 18,3 ТВт-год, причому на частку штучного інтелекту припало 10-15% від цього загального обсягу. Найгірший сценарій передбачає, що один тільки ШІ Google може споживати стільки ж електроенергії, скільки така країна, як Ірландія (29,3 ТВт-год на рік)", — зазначає Вріс.

Але це тільки початок, стверджують експерти. Згідно з даними провідного блогу про напівпровідники та штучний інтелект SemiAnalysis, для інтеграції чат-бота, подібного до ChatGPT, із кожним пошуком у Google знадобиться 512 820 серверів NVIDIA A100 HGX, що означає понад 4 мільйони графічних процесорів. При споживанні електроенергії 6,5 кВт на сервер це означатиме щоденне споживання електроенергії 80 ГВтг і річне споживання 29,2 ТВтг.

Експерти зазначають, що інструменти ШІ проходять початкову фазу навчання, за якою слідує фаза виведення. Етап навчання є найбільш енергоємним і досі був центром досліджень стійкості ШІ. Фаза виведення — це коли ці інструменти генерують вихідні дані на основі даних, на яких вони навчені. Фахівці закликають наукову спільноту приділяти цьому етапу більше уваги.

"OpenAI знадобилося 3617 серверів NVIDIA HGX A100 із загальним числом 28 936 графічних процесорів для підтримки ChatGPT, що означає потребу в енергії 564 МВт-год на день", — сказав Вріс. І це тільки для того, щоб запустити чат-бот ще до того, як хто-небудь зі споживачів почне його використовувати".

Утім, ШІ споживає не тільки енергію, а й витрачає воду для своєї підтримки. Річ у тім, що мільйони користувачів, кількість яких зростає, звертаючись до чат-бота або інших сервісів на основі ШІ, тим самим створюють трафік і навантаження на обладнання ЦОДів, яке потрібно живити й охолоджувати.

Навчання ШІ значно забруднює атмосферу Фото: мозг крысы

Учені підрахували, що кожен наш запит до ChatGPT обходиться в одну пляшку питної води. Саме стільки витрачається ресурсів для охолодження ЦОДів і підтримання оптимальної вологості в приміщеннях. Крім того, рідина потрібна для виробництва електроенергії, яку споживають ЦОД. Своєю чергою деякі електростанції досі використовують вугілля, що веде до збільшення викидів СО2.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідники зі Стенфорда підбили підсумки 2022 і початку 2023 років, вивчивши так званий "Індекс ШІ". Результати виявилися зовсім не оптимістичними.