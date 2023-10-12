Легендарный HIMARS оснастят "умными" ракетами: они смогут уничтожать движущиеся цели

В ракетах использовали особый модуль RIG-360, который обеспечивает переназначение цели во время полета.

Компания Lockheed, которая производит используемую ВСУ для борьбы с российскими оккупантами, ракетную систему залпового огня HIMARS, провела испытания новой системы связи, позволяющей боеприпасам этой РСЗО поражать движущиеся цели. Об этом сообщает The Defense Post.

Для того чтобы сделать ракету управляемой, инженеры компании использовали ранее разработанный модуль RIG-360. Именно он обеспечивает обновление целей для боеприпасов прямо в полете и может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.

"Это испытание является большим шагом вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США, — заявил официальный представитель Lockheed Martin Скотт Арнольд. — Эта проверка концепции направлена ​​на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары с помощью наступательного огня по движущимся целям в сложных условиях, что является критически важной задачей для повышения гибкости действий армии США".

Разновидности ракет, которые может запускать HIMARS Фото: Facebook

Первоначально разработанный для семейства перехватчиков Patriot Advanced Capability-3, модуль связи RIG-360 обеспечивает интерфейс между ракетным перехватчиком и интегрированной системой боевого управления. Используя данные о целях от различных датчиков, он обеспечивает возможность поражения ракеты-перехватчика на 360 градусов.

"RIG-360 — это программно-определяемое устройство ракетной связи X-диапазона, которое обеспечивает полную полусферическую связь на 360 градусов в полете", — сообщил журналистам портала источник в армии США.

Ранее стало известно, что HIMARS поставил рекорд дальности выстрела ракетами GMLRS. Корпорация Lockheed Martin объявила об испытании ракеты GMLRS-ER, которая преодолела расстояние в 150 км. Это самое большая дальность полета, которая до сих пор была достигнута ракетой данного типа. Испытания проводились на американском полигоне White Sands.

Согласно данным компании, модернизированная ракета достигла заданных параметров наведения и траектории, а также интеграции с системой HIMARS. Сообщается, что ранее ракеты такого класса могли поражать цели на расстоянии 85 км, но теперь с учетом проведенных испытаний планируется запустить GMLRS-ER в серийное производство.

Фокус уже рассказывал, что в Польше заработал завод по производству HIMARS. По словам вице-президент компании Lockheed Martin Джонатана Хойла, системы HIMARS, стали ключевым оборудованием для большинства армий НАТО и доказали свою эффективность в Украине.