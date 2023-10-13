Не отличить от птицы: представлен дрон Xinge, который пригодится и ученым и военным (фото)

Этот орнитоптер поможет исследовать популяцию птиц в природе или незаметно следить за перемещением врагов на фронте.

Китайские исследователи из Северо-Западного политехнического университета разработали дрон-птицу с машущими крыльями, который более трех часов продержался в полете, что стало рекордом. Об этом сообщает EurAsian Times.

Подобные беспилотники, также известные как "бионические дроны" или орнитоптеры, основаны на механике, повторяющей сложный механизм полета настоящих птиц, становясь частью глобального технологического проекта различных других разработчиков. Дрон, получивший название Xinge, побил рекорд продолжительности полета своего предшественника почти на полтора часа, что ученые назвали "технологическим скачком". Xinge может летать до трех часов, пяти минут и 30 секунд непрерывно на одной зарядке, побив предыдущий мировой рекорд Гиннеса, установленный этой же командой (предыдущий результат — 2 часа 34 минуты 38 секунд).

Орнитоптер Xinge имеет размах крыльев 70 сантиметров и весит 260 граммов. По сравнению со своим предшественником, орнитоптером Yunxiao, этот дрон меньше по размеру. Его легко можно запустить прямо с рук.

Орнитоптер Xinge достаточно компактен, чтобы его можно было запустить прямо с рук Фото: EurAsian Times

Эксперты отмечают, что подобные орнитоптеры важны для орнитологов или любых других специалистов, изучающих природу и экологические процессы, ведь подобный беспилотник не вызывает испуга у птиц. Некоторые большие модели даже могут отгонять стаи пернатых от аэродромов.

Но, конечно, в орнитоптерах заинтересованы и военные. Высоко в небе подобный беспилотник неотличим от птицы и может использоваться для разведки позиций противника на фронте. Он легкий, небольшой по размеру и малошумный, а также благодаря композитным материалам малозаметен для средств радиоэлектронной борьбы.

Издание утверждает, что пока военные не заинтересовались этим дроном, но как только он из рабочего прототипа превратится полностью в рабочую модель, то китайская армия может проявить к нему интерес. Дело в том, что Северо-Западный политехнический университет тесно связан с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и оборонным государственным предприятиям Китая. Он является частью "Семи сыновей национальной обороны" — группы университетов и высших технических учреждений, поддерживаемых в рамках десятилетней программы, направленной на то, чтобы сделать Китай самостоятельным в оборонном производстве.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может купить легендарные дроны MQ-9 Reaper всего за $1, но есть важный нюанс. Компания General Atomics готова буквально подарить нам два БПЛА стоимостью 32 млн $ каждый, но Минобороны США должно одобрить сделку.