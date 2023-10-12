Всего за $1: Украина может купить легендарные дроны MQ-9 Reaper, но есть важный нюанс (видео)

Компания General Atomics готова буквально подарить нам два БПЛА стоимостью $32 млн каждый, но Минобороны США должно одобрить сделку.

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Производитель легендарного беспилотника MQ-9 Reaper, компания General Atomics Aeronautical Systems, готова всего за $1, продать Украине дроны стоимостью $32 млн вместе с запчастями, техподдержкой и услугой передачи спутниковых данных, но на это должно дать разрешение Минобороны США. Такую информацию от представителя компании на конференции AUSA 2023 в США получил военный портал Breaking Defense.

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"Мы предоставим Украине две системы Reaper, привезем их в Украину для обучения, обеспечим запчастями и техподдержкой, спутниковой передачей данных и все это за $1. По-моему, это очень хорошее предложение", — сказал К. Марк Бринкли, главный стратег по маркетингу и коммуникациям GA-ASI журналистам издания.

По словам Бринкли, компания всеми силами сейчас лоббирует эту поставку в Министерстве обороны США, но пока что все усилия не увенчались успехом, несмотря на "многочисленные разговоры" между двумя сторонами.

"Я думаю, с учетом поставок F-16 в Украину от других стран и от США, количество оправданий или причин, по которым MQ-9 Reaper не разрешали отправлять в Украину, значительно уменьшится", — заявил на конференции Хайме Уолтерс, вице-президент по международному стратегическому развитию GA-ASI.

Технические характеристики MQ-9 Reaper Фото: Firstpost

Издание отмечает, что дроны стали одним из массовых оружий на украинском поле боя. Ранее Пентагоном были одобрены и отправлены различные беспилотные системы в поддержку ВСУ, но только не большие легендарные MQ-9, несмотря на то, что Украина призывала к увеличению количества оборудования для достижения превосходства в воздухе.

Эксперты Breaking Defense отмечают, что в оперативном отношении эти БПЛА будут иметь значительную ценность для Киева. Эти универсальные дроны с огромным радиусом полета смогут наносить удары на дальние расстояния, а также осуществлять дополнительную разведку и наблюдение.

Боевые возможности MQ-9 Reaper

Ранее Фокус сообщал, что MQ-9 Reaper усовершенствовали еще больше. ВВС США утверждают, что теперь могут поднять и посадить свой легендарный беспилотник в любой точке мира, даже на грунтовой дороге.