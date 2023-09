Могут следить за врагом и уничтожать его ракетами: Ирак закупил у Китая дроны CH-5

Эти беспилотники считаются аналогом американских БПЛА Reaper. Точное количество закупленных дронов держится в тайне.

Ирак приобрел неустановленное количество китайских ударных разведывательных дронов CH-5, которые считаются конкурентами американского вооруженного разведывательного БПЛА Reaper. Об этом сообщает сайт CAVOK.

Журналисты сайта отмечают, что несколько экспертов Osint (открытой разведки через общедоступные источники информации) сегодня разместили в соцсетях изображения "сертификата теоретической, практической и летной подготовки" БПЛА CH-5, подписанного совместно CH UAV Science and Technology Co., Ltd и Офисом военного атташе посольства Ирака в Китае. Некоторые части "сертификата" размыты. Достоверность этого документа пока не подтверждается.

Предполагаемый сертификат на закупку Ираком китайских дронов Фото: X (Twitter)

CAVOK отмечает, что в апреле этого года командование авиации иракской армии (IAAC) выразило заинтересованность в приобретении боевых дронов CH-5 у Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC). Так же в планах было приобретение запасных частей для существующего парка БПЛА CH-4B, полученных в 2015 году.

Подобно дрону General Atomics MQ-9 Reaper, CH-5 имеет впечатляющую дальность полета более 10 000 километров и продолжительность полета — 60 часов. Этот дрон может нести до 16 ракет грузоподъемностью 3 тонны. Примечательно, что СН-5 оснащен двигателем на тяжелом топливе, что значительно увеличивает его выносливость и дальность полета.

Как пишет Military Factory CH-5 Rainbow — одно из новейших дополнений к китайской линейке БПЛА Rainbow. Этот тип был разработан для боевого применения. CH-5 более или менее повторяет американский БПЛА MQ-9 Reaper как по форме, так и по функциям. Самолет имеет конфигурацию основного самолета с прямым крылом и имеет обычный поршневой двигатель с турбонаддувом (мощностью около 450 лошадиных сил) в задней части фюзеляжа, приводящий в движение многолопастной воздушный винт в "толкающем" режиме.

Первоначально Ирак включил в свой арсенал предшественников СН-5 — китайские боевые беспилотники CH-4B. В 2015 году их уже использовали для борьбы с повстанцами Исламского государства Ирака и Сирии (ИГИЛ). CH-4B служит универсальным ударно-разведывательным комплексом, способным нести полезную нагрузку до 345 кг и шесть ракет.

В отчете генерального инспектора за четвертый квартал 2022 года Объединенному оперативному командованию Ирака рекомендовано использовать альтернативные БПЛА, в том числе произведенный в США Scan Eagle и CH-4 китайского производства, во время неблагоприятных погодных условий.

Ранее Фокус рассказывал, что Китай нелегально продает РФ дроны для войны с Украиной. Поставщики отправляют беспилотники в США, но затем в открытом море перебрасывают беспилотники на другие корабли, следующие в Россию.