В зону распознования ПВО Тайваня впервые вошел китайский ударный дрон CH-4

Китайские летательные аппараты продолжают регулярно летать в зоне идентификации тайваньского ПВО, однако все это время не были замечены беспилотники.

Related video

Китайский ударный беспилотник CH-4 Rainbow впервые зашел в зону идентификации ПВО Тайваня. Об этом сообщило Минобороны острова.

17 сентября в зону распознования тайваньского ПВО зашло два летательных аппарата. Один из них был ударный БПЛА CH-4, а второй противолодочный самолет Y-8.

Позднее в этот же день в зону ПВО также вошло еще 25 самолетов китайской армии. В ответ на действия КНР Тайвань развернуло боевое воздушное и военно-морское патрулирование, а также развернуло оборонные ракетные комплексы. При этом маршрут следования этих самолетов не указан. В Минобороны показали только маршрут беспилотника CH-4 и противолодочного самолета Y-8.

[ + – ] Путь следования CH-4 и Y-8 в зоне распознавания ПВО

Китайский беспилотник CH-4 — это разведывательно-ударная платформа, которая была разработана китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией. БПЛА является практически полной копией американского БПЛА MQ-9 Reaper.

Основные характеристики БПЛА CH-4:

максимальная полезная нагрузка — 345 кг

время работы — 40 часов

максимальная скорость — 435 км/ч

крейсерская скорость — 330 км/ч

В качестве вооружение БПЛА можно оснащать ракетами AR-1 и AR-2, бомбами FT-7/130 весом в 130 кг или противотанковыми ракетами AKD-10.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что они вмешаются, если Китай вторгнется на Тайвань. Одна это произойдет только в случае беспрецедентного нападения.

Ранее в СМИ писали, что США могут ввести санкции против Китая, чтобы избежать вторжения на Тайвань.