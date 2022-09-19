У зону розпізнавання ППО Тайваню вперше ввійшов китайський ударний дрон CH-4

Китайські літальні апарати продовжують регулярно літати в зоні ідентифікації тайванського ППО, проте весь цей час не помічали безпілотники.

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Китайський ударний безпілотник CH-4 Rainbow вперше зайшов до зони ідентифікації ППО Тайваню. Про це повідомило Міноборони острова.

17 вересня в зону розпізнавання тайванського ППО зайшло два літальні апарати. Один із них був ударний БПЛА CH-4, а другий протичовновий літак Y-8.

Пізніше цього ж дня до зони ППО також увійшло ще 25 літаків китайської армії. У відповідь на дії КНР Тайвань розгорнув бойове повітряне та військово-морське патрулювання, а також оборонні ракетні комплекси. Водночас маршрут проходження цих літаків не вказаний. У Міноборони показали лише маршрут безпілотника CH-4 та протичовнового літака Y-8.

[ + – ] Шлях проходження CH-4 та Y-8 у зоні розпізнавання ППО

Китайський безпілотник CH-4 — це розвідувально-ударна платформа, розроблена китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією. БПЛА є майже повною копією американського БПЛА MQ-9 Reaper.

Основні характеристики БПЛА CH-4:

максимальне корисне навантаження — 345 кг

час роботи — 40 годин

максимальна швидкість — 435 км/год

крейсерська швидкість — 330 км/год

Як озброєння БПЛА можна оснащувати ракетами AR-1 і AR-2, бомбами FT-7/130 вагою 130 кг або протитанковими ракетами AKD-10.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вони втрутяться, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Одна це станеться лише у разі безпрецедентного нападу.

Раніше у ЗМІ писали, що США можуть запровадити санкції проти Китаю, щоб уникнути вторгнення на Тайвань.