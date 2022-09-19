США втрутяться в конфлікт, якщо КНР здійснить безпрецедентний напад на Тайвань, — Байден

Водночас позиція Вашингтона щодо Тайваню не змінилася — Сполучені Штати залишаються прихильними до політики "одного Китаю".

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Президент США Джо Байден в інтерв'ю каналу CBS News заявив, що Сполучені Штати захищатимуть Тайвань у разі воєнного вторгнення Китаю. Водночас американський президент уточнив, що сили США залучать у тому випадку, якщо відбудеться безпрецедентний напад на Тайвань з китайської сторони.

Журналіст уточнив, чи американські військові братимуть участь у конфлікті на відміну від ситуації в Україні.

"Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад", — відповів Байден.

[ + – ] Інтерв'ю Джо Байдена телеканалу CBS News

Водночас, як пише видання Financial Times, американський президент не відкидає того факту, що Вашингтон щодо тайванського питання займає політику "стратегічної двозначності", хоча угоди з Тайванем зобов'язує Білий дім здійснювати військову підтримку, якщо Тайбею така знадобиться для самооборони.

"Ми згодні з тим, що ми давно підписали. І існує політика одного Китаю, а Тайвань сам приймає рішення про свою незалежність. Ми не заохочуємо їхнє прагнення до незалежності — це їхнє рішення", — заявив Байден.

Зазначимо, що такі попередження Байден озвучував неодноразово. Зокрема, коли після візиту на острів речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі армія КНР почала проводити біля Тайваню широкомасштабні військові навчання. Цього разу заява Байдена прозвучала через кілька днів після того, як комітет з міжнародних відносин Сенату ухвалив щодо Тайваню законопроєкт, який санкціонує виділення 6,5 млрд доларів на фінансування озброєнь і військової підготовки для Тайваню.

Законопроєкт також передбачає накладення санкцій на великі китайські державні банки, якщо Пекін посилить агресію щодо Тайваню, яка може містити такі дії, як блокада або захоплення тайванських шельфових островів.

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Споріднені душі. Як Тайвань допомагає Україні у війні з РФ

Нагадаємо, що президент Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що Сполучені Штати готові припинити інвестиції Китаю в тому разі, якщо Пекін допоможе Росії в обхід санкцій, накладених на країну. Йдеться про надання РФ озброєння, яке Москва може використати у війні з Україною.

У публікації видання Reuters журналісти пишуть, що США почали розглядати різні варіанти обмежень санкцій проти Китаю. За словами джерела, санкції стосуватимуться технологічної сфери та комп'ютерних технологій.