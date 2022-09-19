Байден пригрозив Китаю припиненням інвестицій у разі допомоги РФ в обхід санкцій

За словами американського президента, поки що Пекін не надавав країні-агресорові озброєння або інші ресурси для війни в Україні. Якщо це станеться, США готові реагувати.

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Президент США Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати готові припинити інвестиції Китаю в тому випадку, якщо Пекін допоможе Росії в обхід санкцій, накладених на країну. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

Як зазначив глава держави, поки що немає ознак того, що Китай надавав РФ озброєння або "інші речі", які потрібні Москві для війни в Україні. Однак якщо це станеться, то Вашингтон одразу відреагує, запевнив він.

Байден також розповів про те, що дзвонив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну після Олімпійських ігор у Пекіні, проте "не для того, щоб погрожувати йому".

"Я сказав, що якщо ви думаєте, що американці й інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти Росії, я думаю, що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення", — розповів Байден про свою розмову з главою КНР.

Китай і РФ: відносини розвиваються

Водночас росЗМІ повідомили, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сьогодні прибув у Китай із робочим візитом.

Як уточнюється, представник країни-агресора проведе російсько-китайські "консультації щодо стратегічної стабільності" з членом політбюро ЦК КПК Ян Цзечі.

"Планується обговорити питання щодо розвитку домовленостей, досягнутих на зустрічі президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, а також широкий спектр тем, спрямованих на подальше зміцнення двосторонньої взаємодії у сфері безпеки", — передають російські журналісти повідомлення пресслужби Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. За словами американського президента, застосування ядерної зброї сильно змінить "тон війни". Він попередив Путіна про серйозні наслідки та вказав на помилковість такого рішення.