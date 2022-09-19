Байден пригрозил Китаю прекращением инвестиций в случае помощи РФ в обход санкций

По словам американского президента, пока Пекин не предоставлял стране-агрессору вооружение или другие ресурсы для войны в Украине. Если это произойдет, США готовы реагировать.

Related video

Президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты готовы прекратить инвестиции Китаю в том случае, если Пекин поможет России в обход наложенных на страну санкций. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS.

Как отметил глава государства, пока нет признаков того, что Китай предоставлял РФ вооружение или "другие вещи", которые нужны Москве для войны в Украине. Однако если это произойдет, то Вашингтон сразу же отреагирует, заверил он.

Байден также рассказал о том, что звонил лидеру Китая Си Цзиньпину после Олимпийских игр в Пекине, однако "не для того, чтобы угрожать ему".

"Я сказал, что если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", – рассказал Байден о своем разговоре с главой КНР.

Китай и РФ: отношения развиваются

Между тем, росСМИ сообщили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня прибыл в Китай с рабочим визитом.

Как уточняется, представитель страны-агрессора проведет российско-китайские "консультации по стратегической стабильности" с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

"Планируется обсудить вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности", – передают российские журналисты сообщение пресс-службу Совбеза РФ.

Напомним, президент США Джо Байден предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. По словам американского президента, применении ядерного оружия сильно изменит "тон войны". Он предупредил Путина о серьезных последствиях и указал на ошибочность такого решения.