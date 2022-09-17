"Будут последствия": Байден предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине (видео)

По словам американского президента, применении ядерного оружия сильно изменит "тон войны". Он предупредил Путина о серьезных последствиях и указал на ошибочность такого решения.

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Президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина, чтобы тот не использовал ядерное оружие в Украине. Об этом пишет издание Dailymail.

Сообщается, что российская армия терпит в Украине поражение. Поэтому слухи о том, что Путин решится применить ядерное оружие, продолжают распространяться, эксперты высказывают различные мнения на этот счет.

И вот президент Соединенных Штатов Джо Байден во время общения с журналистом в программе "60 минут" предостерег Путина от применения тактического ядерного оружие в Украине. По его словам, это кардинально изменит "тон войны". При чем так масштабно, как войны никогда не менялись со времен Второй мировой.

"Это будет иметь последствия. Россия превратится в такого изгоя, которым не была на протяжении всей своей истории", — сказал американский президент.

Байден отказался говорить о конкретном плане действий, однако сказал, что Штаты будут действовать в зависимости от того, на какие шаги пойдет Россия.

[ + – ] Байден о применении ядерного оружия Путиным

Отметим, что ранее американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан говорил, что Путин от отчаяния может применить ядерное оружие в Украине. По его мнению, российский президент, вероятно, ощущает давление, чтобы предпринять нечто радикальное. Успехи украинского контрнаступления могут стать триггером, который подтолкнет главу Кремля нажать "красную кнопку".

Кроме того, Фокус писал, что о применении ядерного оружия в Украине также заявляли бывшие чиновники НАТО. Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает, что Кремль может прибегнуть к демонстрационному ядерному удару над Черным морем. Или удару по военному объекту, чтобы запугать украинцев и Запад.