Путин может применить ядерное оружие после неудач под Харьковом, — НАТО

Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает, что Кремль может прибегнуть к демонстрационному ядерному удару над Черным морем. Или удару по военному объекту, чтобы запугать украинцев и Запад.

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Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер высказала опасения относительно того, что Россия может прибегнуть к оружию массового поражения после серии обидных для нее неудач в Украине. Об этом сообщает The Independent.

По ее словам, ответ Кремля может быть непредсказуем, среди прочего российское руководство может распорядиться о применении оружия массового поражения.

Геттемюллер уточнила, что имеет в виду именно ядерное оружие, которым располагает РФ. Это может быть демонстрационный ядерный удар над акватории Черного моря, или же удар по украинскому военному объекту с тем, чтобы посеять панику среди украинцев и западных партнеров, и союзников.

"Хочу подчеркнуть, что не считаю вероятным, что русские развернут свои стратегические системы — межконтинентальные баллистические ракеты или ракеты, которые базируются на подлодках и могут быть направлены в сторону США", — заявила эксперт.

Ядерное оружие России

По данным за 2018 год, у РФ было развернуто 517 стратегических носителей ядерного оружия, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках. Вся эта техника укомплектована 1420 ядерными боезарядами.

Такое предупреждение от бывшего сотрудника НАТО последовало на фоне успехов украинского контрнаступления. Напомним, что оккупанты сообщили о переброске украинской техники и возможном наступлении в Запорожской области. Гауляйтер Владимир Рогов надеется, что российские войска будут отслеживать начало атак, чтобы избежать тактического отступления, подобного харьковскому.

Ранее Фокус сообщал, что украинские силы освободили приграничный Волчанск Харьковской области, который расположен в 3 км от пограничной линии и находился под оккупацией РФ с 24 февраля.