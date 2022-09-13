Путін може застосувати ядерну зброю після невдач під Харковом, — НАТО

Колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґетемюллер вважає, що Кремль може вдатися до демонстраційного ядерного удару над Чорним морем. Або удару по військовому об'єкту, щоб залякати українців та Захід.

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Колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґетемюллер висловила побоювання щодо того, що Росія може вдатися до зброї масового ураження після серії невдач в Україні. Про це повідомляє The Independent.

За її словами, відповідь Кремля може бути непередбачуваною, до того ж російське керівництво може розпорядитися про застосування зброї масового ураження.

Ґетемюллер уточнила, що має на увазі саме ядерну зброю, яку має РФ. Це може бути демонстраційний ядерний удар над акваторією Чорного моря або удар по українському військовому об'єкту для того, щоб посіяти паніку серед українців, західних партнерів і союзників.

"Хочу наголосити, що не вважаю можливим, що росіяни розгорнуть свої стратегічні системи — міжконтинентальні балістичні ракети або ракети, які базуються на підводних човнах і можуть бути спрямовані у бік США", — заявила експертка.

Ядерна зброя Росії

За даними за 2018 рік, у РФ розгорнуто 517 стратегічних носіїв ядерної зброї, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет, ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках. Уся ця техніка укомплектована 1420 ядерними боєзарядами.

Таке попередження від колишнього співробітника НАТО надійшло на тлі успіхів українського контрнаступу. Нагадаємо, що окупанти повідомили про перекидання української техніки та можливий наступ у Запорізькій області. Гауляйтер Володимир Рогов сподівається, що російські війська відстежуватимуть початок атак, щоб уникнути тактичного відступу, подібного до харківського.

Раніше Фокус повідомляв, що українські сили звільнили прикордонний Вовчанськ Харківської області, який розташований за 3 км від прикордонної лінії і перебував під окупацією РФ з 24 лютого.