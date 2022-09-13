Окупанти повідомляють про перекидання техніки ЗСУ та можливий наступ у Запорізькій області

Гауляйтер Володимир Рогов висловив сподівання, що ЗС РФ не пропустить моменту атаки, щоб їм не довелося відступати, як було на Харківському напрямку.

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Окупаційна адміністрація частини Запорізької області повідомляє про стягування бойової техніки та особового складу Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Таку інформацію у своєму Telegram-каналі опублікував гауляйтер Володимир Рогов.

За його словами, відомості про перекидання бойової техніки ЗСУ він отримує від мирних жителів Запорізької області.

Рогов стверджує, що до лінії розмежування нібито стягуються гаубиці М-777 калібру 155 міліметрів і реактивні системи залпового вогню.

"Фіксується концентрація ворожої техніки практично вздовж усієї Запорізької лінії бойового зіткнення по лінії Степногірськ-Новояковлівка-Оріхів-Гуляй Поле-Вільне поле. Тепер перед нашою армією стоїть непросте завдання своєчасного виявлення напрямку головного удару", — продовжив гауляйтер у Telegram-каналі.

Рогов також висловив сподівання, що командування ЗС РФ не пропустить момент, коли підрозділи ЗСУ підуть у наступ, щоб потім не довелося здійснювати відступ, як було зафіксовано у Харківській області. Результат можливих бойових дій у регіоні, за словами гауляйтера, залежатиме від якості розвідданих, їх аналізу та вчасно прийнятих військових рішень з боку Росії.

Підсумовуючи, Рогов закликав мешканців Запорізької області співпрацювати з окупаційною владою та передавати інформацію про передислокацію підрозділів ЗСУ.

[ + – ] Окупанти чекають на контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Пізніше гауляйтер виступив в ефірі російського "1 каналу", де також озвучив інформацію про те, що ЗСУ нібито стягують бойову техніку та особовий склад до лінії розмежування. За словами Володимира Рогова, у захопленій частині Запорізької області зараз напружена ситуація, а командування української армії намагається заплутати ЗС РФ із напрямком, на якому розпочнеться новий контрнаступ.

"Ми бачимо, що розосереджуються по всій лінії бойового зіткнення для того, щоб, мабуть, не було визначено точки, в яку буде завдано головного удару та контрнаступу", — додав гауляйтер в ефірі "1 каналу".

Раніше військова розвідка Міноборони Великобританії повідомляла про розгром елітного підрозділу ЗС РФ на Харківському напрямку, який готували для прямого зіткнення з армією НАТО. Йдеться про 1-шу гвардійську танкову бригаду, яка зазнала великих втрат у перші дні повномасштабного вторгнення та під час контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялося, що у процесі успішного контрнаступу ЗСУ змогли за кілька днів звільнити майже 6 тисяч квадратних кілометрів.