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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты сообщают о переброске техники ВСУ и возможном наступлении в Запорожской области

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Оккупанты сообщают о переброске техники ВСУ к линии фронта в Запорожской области

Гауляйтер Владимир Рогов выразил надежду, что ВС РФ не упустят момент атаки, чтобы им не пришлось отступать, как было на Харьковском направлении.

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Оккупационная администрация части Запорожской области сообщает о стягивании боевой техники и личного состава Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал гауляйтер Владимир Рогов.

По его словам, сведения о переброске боевой техники ВСУ он получает от мирных жителей Запорожской области.

Рогов утверждает, что к линии разграничения якобы также стягиваются гаубицы М-777 калибра 155 миллиметров и реактивные системы залпового огня.

"Фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской линии боевого соприкосновения по линии Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле. Теперь перед нашей армией стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара", — продолжил гауляйтер в Telegram-канале.

Рогов также выразил надежду, что командование ВС РФ не упустит момент, когда подразделения ВСУ пойдут в наступление, чтобы потом не пришлось осуществлять отступление, как было зафиксировано в Харьковской области. Исход возможных боевых действий в регионе, по словам гауляйтера, будет зависеть от качества разведданных, их анализа и вовремя принятых военных решений со стороны России.

Подытоживая, Рогов призвал жителей Запорожской области сотрудничать с оккупационными властями и передавать информацию о передислокации подразделений ВСУ.

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Оккупанты ожидают контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Позже гауляйтер выступил в эфире российского "1 канала", где также озвучил информацию о том, что ВСУ якобы стягивают боевую технику и личный состав к линии разграничения. По словам Владимира Рогова, в захваченной части Запорожской области сейчас напряженная ситуация, а командование украинской армии пытается запутать ВС РФ с направлением, на котором начнется новое контрнаступление.

"Мы видим, что рассредоточиваются по всей линии боевого соприкосновения для того, чтобы, видимо, не было определено точки, в которую будет нанесен главный удар и контрнаступление", — добавил гауляйтер в эфире "1 канала".

Ранее военная разведка Минобороны Великобритании сообщала о разгроме элитного подразделения ВС РФ на Харьковском направлении, которое готовили для прямого боестолкновения с армией НАТО. Речь идет о 1-й гвардейской танковой бригаде, которая понесла большие потери в первые дни полномасштабного вторжения и в ходе контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что в ходе успешного контрнаступления ВСУ смогли за несколько дней освободить почти 6 тысяч квадратных километров.