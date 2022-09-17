"Будуть наслідки": Байден застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні (відео)

За словами американського президента, застосування ядерної зброї сильно змінить "тон війни". Він попередив Путіна про серйозні наслідки та вказав на помилковість такого рішення.

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Президент США Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна, щоб той не використав ядерну зброю в Україні. Про це пише видання Dailymail.

Повідомляється, що російська армія зазнає в Україні поразки. Тому чутки про те, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, продовжують поширюватися, експерти висловлюють різні думки щодо цього.

І ось президент Сполучених Штатів Джо Байден під час спілкування з журналістом у програмі "60 хвилин" застеріг Путіна від застосування тактичної ядерної зброї в Україні. За його словами, це кардинально змінить "тон війни". До того ж так масштабно, як війни ніколи не змінювалися з часів Другої світової.

"Це матиме наслідки. Росія перетвориться на такого ізгоя, яким не була протягом усієї своєї історії", — сказав американський президент.

Байден відмовився говорити про конкретний план дій, проте сказав, що Штати діятимуть залежно від того, на які кроки піде Росія.

[ + – ] Байден про застосування ядерної зброї Путіним

Зазначимо, що раніше американський бригадний генерал у відставці Кевін Раян говорив, що Путін від розпачу може застосувати ядерну зброю в Україні. На його думку, російський президент, ймовірно, відчуває тиск, щоб зробити щось радикальне. Успіхи українського контрнаступу можуть стати тригером, який підштовхне главу Кремля натиснути "червону кнопку".

Крім того, Фокус писав, що про застосування ядерної зброї в Україні також заявляли колишні урядовці НАТО. Колишній заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер вважає, що Кремль може вдатися до демонстраційного ядерного удару над Чорним морем. Або удару по військовому об'єкту, щоб залякати українців та Захід.