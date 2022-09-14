Путін від розпачу може завдати ядерного удару по Україні, — американський генерал

На думку Кевіна Раяна, російський президент, ймовірно, відчуває тиск, щоб зробити щось радикальне. Успіхи українського контрнаступу можуть стати тригером, який підштовхне главу Кремля натиснути "червону кнопку".

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На тлі нищівних втрат, яких російські війська зазнають в Україні, президент РФ Володимир Путін від розпачу може вдатися до ядерного удару. Про це попередив американський бригадний генерал у відставці Кевін Раян. Про це повідомляє The Insider.

На думку Раяна, Путін роздумує над тим, щоб зробити щось радикальне після початку стрімкого контрнаступу української армії, що йде з наростаючою силою.

Російські війська вважають за краще здатися в полон у масовому порядку, замість того, щоб продовжувати бій з українськими силами, які ведуть наступальні дії на схід від Харкова. Через останні події в Україні деякі військові дослідники навіть висловлюються про те, що у війні настав переломний момент.

Водночас колишній американський військовослужбовець попередив, що успіхи ЗСУ можуть спонукати Путіна натиснути "червону кнопку".

"Я думав про те, що Путін, ймовірно, відчуває тиск, щоб зробити щось радикальне", — сказав Раян в інтерв'ю журналістам, додавши, що це змушує його знову задуматися про тригери, які можуть передувати ядерному удару.

Чергове попередження про потенційно можливий ядерний удар пролунало після заяви колишнього заступника генсека НАТО Роуз Геттемюллер, яка вважає, що невдачі російських військ у Харківській області можуть підштовхнути Путіна до тактичного ядерного удару в Чорному морі чи по військових об'єктах України. Таким чином російське керівництво намагається залякати Київ та союзників України.

Раніше Фокус повідомляв, що соратники російського президента створюють підмогу для розширення війни в Україні. Колишній посол США в РФ Майкл Макфол попередив, що на російських держканалах немає незалежних голосів, і всі висловлювання узгоджуються із загальним політичним курсом Кремля.