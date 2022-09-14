Путинские соратники создают подспорье для расширения войны в Украине, — Макфол

Бывший посол США в РФ предупредил, что на российских гостелеканалах не звучат "независимые" голоса. "Хороший царь и плохие бояре — в РФ это давняя традиция", — напомнил дипломат.

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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол предупредил, что ближайшие соратники российского президента Владимира Путина критикуют усилия, которые российское военное командование предпринимает в Украине, требуя еще больше агрессивных действий. Об этом Макфол написал в Twitter.

В последние несколько дней российские телеведущие в открытую высказывались с критикой против российских военных и подвергали сомнению компетентность военного командования руководства вплоть до высшего кремлевского руководства.

Майкл Макфол, который работал послом от США в России во время президентства Барака Обамы в период 2012 – 2014 гг., назвал причину, по которой представители РФ открыто призывают к войне.

"Российские националисты не призывают к свержению Путина. Они призывают Путина расширить военную кампанию, — написал Макфол в Twitter. — И не обманывайтесь. На государственных российских телеканалах не звучат "независимые" голоса. Они пытаются создать подспорье для еще большей войны и большего терроризма, а не меньшего".

Бывший посол США в РФ предупредил, что на российских гостелеканалах не звучат "независимые" голоса.

"Хороший царь и плохие бояре — в РФ это давняя традиция", — напомнил дипломат.

Главный редактор российского медиаагентства RT Маргарита Симоньян — один из самых откровенных критиков российского командования.

На канале "Россия 1" она призвала наносить удары по украинским АЭС, чтобы уничтожить враждебное России государство. Она и другие участники телеэфира советовали наносить удары, чтобы добиться полного отключения электроэнергии в Украине и оставить граждан без электричества и водоснабжения.

Напомним, что за две недели контрнаступления ВСУ были освобождены свыше 8000 кв. километров. Украинские военные проводят зачистку части деоккупированных территорий.

Ранее Фокус сообщал, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов призвал к всеобщей мобилизации российского населения и заявил, что идет война, а не "спецоперация".