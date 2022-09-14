Путінські соратники створюють підмогу для розширення війни в Україні, — Макфол

Колишній посол США у РФ попередив, що на російських держтелеканалах не звучать "незалежні" голоси. "Гарний цар і погані бояри — у РФ це давня традиція", — нагадав дипломат.

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Колишній посол США у РФ Майкл Макфол попередив, що найближчі соратники російського президента Володимира Путіна критикують зусилля, які російське військове командування робить в Україні, вимагаючи ще більших агресивних дій. Про це Макфол написав у Twitter.

В останні кілька днів російські телеведучі відкрито висловлювалися з критикою проти російських військових і ставили під сумнів компетентність військового командування керівництва аж до вищого кремлівського керівництва.

Майкл Макфол, який працював послом від США в Росії під час президентства Барака Обами у період 2012 – 2014 рр., назвав причину, через яку представники РФ відкрито закликають до війни.

"Російські націоналісти не закликають до повалення Путіна. Вони закликають Путіна розширити воєнну кампанію, — написав Макфол у Twitter. — І не обманюйтесь. На державних російських телеканалах не звучать "незалежні" голоси. Вони намагаються створити підмогу для ще більшої війни та більшого тероризму, а не меншого".

Колишній посол США у РФ попередив, що на російських держтелеканалах не лунають "незалежні" голоси.

"Гарний цар і погані бояри — у РФ це давня традиція", — нагадав дипломат.

Головна редакторка російського медіаагентства RT Маргарита Симоньян — одна із найвідвертіших критикинь російського командування.

На каналі "Росія 1" вона закликала завдавати ударів по українських АЕС, щоб знищити ворожу Росії державу. Вона та інші учасники телеефіру радили завдавати ударів, щоб досягти повного відключення електроенергії в Україні та залишити громадян без електрики та водопостачання.

Нагадаємо, що за два тижні контрнаступу ЗСУ звільнено понад 8000 кв. кілометрів. Українські військові проводять зачистку частини окупованих територій.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер російських комуністів Геннадій Зюганов закликав до загальної мобілізації російського населення і заявив, що йде війна, а не "спецоперація".