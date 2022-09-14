Путин от отчаяния может нанести ядерный удар по Украине, — американский генерал

По мнению Кевина Райана, российский президент, вероятно, ощущает давление, чтобы предпринять нечто радикальное. Успехи украинского контрнаступления могут стать триггером, который подтолкнет главу Кремля нажать "красную кнопку".

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На фоне сокрушительных потерь, которые российские войска несут в Украине, президент РФ Владимир Путин от отчаяния может прибегнуть к ядерному удару. Об этом предупредил американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан. Об этом сообщает The Insider.

По мнению Райана, Путин раздумывает над тем, чтобы предпринять нечто радикальное после начала стремительного контрнаступления украинской армии, которое идет с нарастающей силой.

Российские войска предпочитают сдаться в плен в массовом порядке, вместо того, чтобы продолжать сражение с украинскими силами, которые ведут наступательные действия к востоку от Харькова. Из-за последних событий в Украине некоторые военные исследователи даже высказываются о том, что в войне наступил переломный момент.

Вместе с тем, бывший американский военнослужащий предупредил, что успехи ВСУ могут подтолкнуть Путина нажать "красную кнопку".

"Я думал о том, что Путин, вероятно, чувствует давление, чтобы предпринять нечто радикальное", — сказал Райан в интервью журналистам, добавив, что это заставляет его вновь задуматься о триггерах, которые могут предшествовать ядерному удару.

Очередное предупреждение о потенциально возможном ядерном ударе прозвучало после заявления бывшего заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, которая считает, что неудачи российских войск в Харьковской области могут подтолкнуть Путина к тактическому ядерному удару в Черном море или же по военным объектам Украины. Таким образом российское руководство пытается запугать Киев и союзников Украины.

Ранее Фокус сообщал, что соратники российского президента создают подспорье для расширения войны в Украине. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол предупредил, что на российских госканалах нет независимых голосов, и что все высказывания согласуются с общим политическим курсом Кремля.