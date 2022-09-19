США вмешается в конфликт, если КНР осуществит беспрецедентное нападение на Тайвань, — Байден

В то же время позиция Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась — Соединенные Штаты остаются приверженными политике "одного Китая".

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Президент США Джо Байден в интервью канала CBS News заявил, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань в случае, если военного вторжения Китая. В то же время американский президент уточнил, что силы США будут задействованы в том случае, если будет иметь место беспрецедентное нападение на Тайвань с китайской стороны.

Журналист уточнил, будут ли американские военные принимать участие в конфликте в отличие от ситуации на Украине.

"Да, если на самом деле будет иметь место беспрецедентное нападение", — ответил Байден.

[ + – ] Интервью Джо Байдена телеканалу CBS News

Вместе с тем, как пишет издание Financial Times, американский президент не отвергает того факта, что Вашингтон в отношении тайваньского вопроса занимает политику "стратегической двусмысленности", хотя соглашения с Тайванем обязывает Белый дом осуществлять военную поддержку, если Тайбэю такова понадобится для самообороны.

"Мы согласны с тем, что мы подписали давно подписали. И существует политика одного Китая, а Тайвань сам принимает решения о своей независимости. Мы не мы не поощряем их стремление к независимости — это их решение", — заявил Байден.

Отметим, что подобные предупреждения Байден озвучивал неоднократно. В частности, когда после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси армия КНР начала проводить у границ Тайваня широкомасштабные военные учения. В этот раз заявление Байдена прозвучало через несколько дней после того, как комитет по международным отношениям Сената принял в отношении Тайваня, законопроект, санкционирующий выделение 6,5 млрд. долларов на финансирование вооружений и военной подготовки для Тайваня.

Законопроект также предусматривает наложение санкций на крупные китайские государственные банки, если Пекин усилит агрессию в отношении Тайваня, которая может включать такие действия, как блокада или захват тайваньских шельфовых островов.

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Родственные души. Как Тайвань помогает Украине в войне с РФ

Напомним, что президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что Соединенные Штаты готовы прекратить инвестиции Китаю в том случае, если Пекин поможет России в обход наложенных на страну санкций. Речь идет о предоставлении РФ вооружения, которое может быть использовано Москвой в войне с Украиной.

В публикации издания Reuters журналисты пишут, что США начали рассматривать различные варианты санкционных ограничений против Китая. По словам источника, санкции будут касаться технологической сферы и компьютерных технологий.