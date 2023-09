Можуть стежити за ворогом і знищувати його ракетами: Ірак закупив у Китаю дрони CH-5

Ці безпілотники вважаються аналогом американських БПЛА Reaper. Точна кількість закуплених дронів тримається в таємниці.

Related video

Ірак придбав невстановлену кількість китайських ударних розвідувальних дронів CH-5, які вважаються конкурентами американського збройного розвідувального БПЛА Reaper. Про це повідомляє сайт CAVOK.

Журналісти сайту зазначають, що кілька експертів Osint (відкритої розвідки через загальнодоступні джерела інформації) сьогодні розмістили в соцмережах зображення "сертифіката теоретичної, практичної та льотної підготовки" БПЛА CH-5, підписаного спільно CH UAV Science and Technology Co., Ltd і Офісом військового аташе посольства Іраку в Китаї. Деякі частини "сертифіката" розмиті. Достовірність цього документа поки що не підтверджується.

Передбачуваний сертифікат на закупівлю Іраком китайських дронів Фото: X (Twitter)

CAVOK зазначає, що у квітні цього року командування авіації іракської армії (IAAC) висловило зацікавленість у придбанні бойових дронів CH-5 у Китайської корпорації аерокосмічної науки й технологій (CASC). Так само в планах було придбання запасних частин для наявного парку БПЛА CH-4B, отриманих у 2015 році.

Подібно до дрона General Atomics MQ-9 Reaper, CH-5 має вражаючу дальність польоту понад 10 000 кілометрів і тривалість польоту — 60 годин. Цей дрон може нести до 16 ракет вантажопідйомністю 3 тонни. Примітно, що СН-5 оснащений двигуном на важкому паливі, що значно збільшує його витривалість і дальність польоту.

Як пише Military Factory CH-5 Rainbow — одне з новітніх доповнень до китайської лінійки БПЛА Rainbow. Цей тип був розроблений для бойового застосування. CH-5 більш-менш повторює американський БПЛА MQ-9 Reaper як за формою, так і за функціями. Літак має конфігурацію основного літака з прямим крилом і має звичайний поршневий двигун з турбонаддувом (потужністю близько 450 кінських сил) у задній частині фюзеляжу, який приводить у рух багатолопатевий повітряний гвинт у "штовхаючому" режимі.

Спочатку Ірак включив у свій арсенал попередників СН-5 — китайські бойові безпілотники CH-4B. У 2015 році їх уже використовували для боротьби з повстанцями Ісламської держави Іраку і Сирії (ІДІЛ). CH-4B служить універсальним ударно-розвідувальним комплексом, здатним нести корисне навантаження до 345 кг і шість ракет.

У звіті генерального інспектора за четвертий квартал 2022 року Об'єднаному оперативному командуванню Іраку рекомендовано використовувати альтернативні БПЛА, зокрема вироблений у США Scan Eagle і CH-4 китайського виробництва, під час несприятливих погодних умов.

Раніше Фокус розповідав, що Китай нелегально продає РФ дрони для війни з Україною. Постачальники відправляють безпілотники в США, але потім у відкритому морі перекидають безпілотники на інші кораблі, які прямують до Росії.